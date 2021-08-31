Телеком

10:10 31.08.2021

"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 18%, EBITDA на 17,4%

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"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 18%, EBITDA на 17,4%

Мобильный оператор "Киевстар" во втором квартале 2021 года увеличил общий доход на 18,1% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года – до 7,904 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно обнародованным данным, за второй квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 17,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 4,783 млрд грн. При этом маржа EBITDА сократилась на 0,4 процентных пунктов (п.п.) - до 67,4%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 18% - до 6,597млрд грн.

Кроме того, оператор отметил, что во втором квартале 2021 года потребление минут на абонента (MoU) сократилось на 3,3% – до 620 с 641 за аналогичный период прошлого года. При этом использование мобильного интернета в апреле-июне выросло на 23,6%, до 6,2 гигабайт на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 16,4% и составил 84 грн.

Абонентская база во втором квартале 2021 года выросла на 2,1% и составила 25,9 млн. Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5%, до 1,16 млн пользователей.

Капитальные затраты "Киевстара" сократились за указанный отчетный период на 6,34% в сравнении со вторым кварталом 2020 года и составили 1,462 млрд грн. По данным компании, в целом за полгода капитальные затраты "Киевстара" составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, а также на улучшение качества услуг.

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в первом полугодии 2021 осуществил модернизацию IT-систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.

В январе-июне-2021 "Киевстар" перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи, отмечается в сообщении компании.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #доход
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