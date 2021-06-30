Телеком

17:26 30.06.2021

BRDO просит отменить изменения в законопроект о телеком-регуляторе как несущие угрозу телеком-реформе и евроинтеграции

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BRDO просит отменить изменения в законопроект о телеком-регуляторе как несущие угрозу телеком-реформе и евроинтеграции

Офис эффективного регулирования BRDO официально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Министерству цифровой трансформации, а также в комитеты Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации и интеграции Украины в ЕС отправить на доработку обновленный законопроект №4066 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины".

Согласно тексту обращения, обнародованного в среду, эксперты BRDO видят во внесенных в законопроект изменениях угрозу телеком-реформе и евроинтеграции Украины.

"Внесенные в законопроект изменения нивелируют независимость отраслевого регулятора, не соответствуют Конституции Украины, Соглашению об Ассоциации с ЕС, ставят под существенный риск внедрение реформы, предусмотренной законом "Об электронных коммуникациях", и перспективы интеграции в Единый цифровой рынок ЕС", - подчеркнули в BRDO.

Изменения в законопроект, в частности, предполагают возможность для президента Украины опосредованно влиять на назначение и увольнение членов регулятора, поскольку влиять на это будет Экспертный совет по вопросам цифровизации, состав и функции которого определяются указом президента.

Кроме того, в BRDO отметили, что согласно Директиве ЕС 1972/2018, государство должно обеспечить ключевой признак независимости регулятора: руководитель и члены Нацкомиссии могут быть досрочно уволены, только если они больше не соответствуют критериям, которые закреплены в законодательстве до их назначения.

В то же время, обновленная версия законопроекта №4066 добавляет два основания для досрочного увольнения:

- неудовлетворительное заключение Экспертного совета о результатах работы регулятора за предыдущий год;

- неудовлетворительное заключение профильного комитета ВР о результатах работы за предыдущий год.

"При этом, каких-либо понятных критериев для такого вывода не предусмотрено. Более того, такие основания для увольнения не соответствуют европейским требованиям политической независимости и основаниям для увольнения членов регулятора", - отмечено в сообщении BRDO.

Кроме того, в отличие от предыдущей версии законопроекта, которая определяла, что члены конкурсной комиссии должны быть представителями Кабмина, комитета ВРУ, в ведении которого находится вопрос электронных коммуникаций - новая версия допускает возможность включения в конкурсную комиссию практически любого лица, которое имеет высшее образованием и не является представителем участников рынков. Также в законопроекте отсутствуют требования к членам конкурсной комиссии, обеспечивающие выбор кандидатов в члены регулятора с подтвержденным профессиональным опытом и знаниями.

"Мы убеждены, что невыполнение условий о независимости национального регулятора станет существенным препятствием на пути Украины в Единое цифрового рынка ЕС", - подчеркнули в BRDO.

Теги: #реформа #телеком #brdo
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