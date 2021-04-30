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15:52 30.04.2021

Ожидаем от нового главы правления НОТУ продолжения реформы "Суспильного" – Остапа

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Ожидаем от нового главы правления НОТУ продолжения реформы "Суспильного" – Остапа

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), заместитель шеф-редактора "Детектор медиа", член Комиссии по журналистской этике Светлана Остапа отмечает, что главным ожиданием от новоизбранного члена правления НОТУ Николая Чернотицкого является продолжение реформы общественного вещателя "Суспильне".

"Конечно, мы ожидаем от новоизбранного главы правления, что он продолжит реформу. В первую очередь будет делать все возможное, чтобы НОТУ стала влиятельным вещателем, которому люди будут доверять больше, чем коммерческим каналам, будет усиливать критическое мышление и станет площадкой для дискуссий, где общество будет определять свои приоритеты", - сказала Остапа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что, по ее мнению, конкурс на должность главы правления состоялся прозрачно и максимально открыто.

"На корпоративном сайте были обнародованы все необходимые документы, программы и резюме кандидатов. На должность председателя правления подались 15 претендентов, 16-й - заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк - не успел подать полный пакет документов, поэтому мы его не допустили к конкурсу. Также наблюдательный совет не допустил к конкурсу еще двух претендентов, которые не смогли подтвердить свой пятилетний руководящий опыт в медиа", - пояснила Остапа.

По ее словам, новоизбранный председатель получил две трети голосов (10 из 15), хотя ему было достаточно простого большинства для победы. Теперь с ним должны подписать с ним контракт.

Остапа рассказала, что конкурс проходил в два этапа.

"После первого тура - конкурса программ - во второй из 13 кандидатов мы отобрали всего четырех. У некоторых были некачественные программы, у некоторых - проблемы с добропорядочностью, и наблюдательный совет их отсеял. Большинство из тех, кто подавался на должность, это люди, которые были причастны или к Суспильному, или к государственному вещателю УТ-1 (который впоследствии стал "UA:Первым" - ИФ)", - отметила она.

По словам Остапы, заседание наблюдательного совета, во время которого состоялись выборы, транслировалось на YouTube и в Facebook.

Глава набсовета НОТУ указала, что в предложенной Чернотицким программе развития НОТУ ей больше всего импонирует то, что он предложил в региональном вещании, то есть синхронизироваться с реформой децентрализации и расширить корпункты канала в крупные города, крупные центры ОТГ или центры районов.

"Сейчас у нас филиал географически привязан к области, но есть большие города, которые не являются областными центрами, однако имеют большое количество населения. Конечно, было бы интересно, чтобы там были корпункты", - указала она.

Кроме того, добавила Остапа, Чернотицкий предложил дальнейшее развитие диджитал направления. "Молодежь идет в интернет, почти не смотрит телевизор, поэтому надо идти к ней через те гаджеты, которые она использует. Кроме развития диджитала, Чернотицкий предлагает развитие ОТТ-платформы", - сказала она.

По ее мнению, самым большим вызовом для нового председателя правления будут изменения на флагманском канале "UA:Первый". "Почему то почти все политики сравнивают Суспильне только с "UA Первым", упрекают низкими рейтингами. Они думают, что огромный бюджет более 2 млрд грн, который дали в этом году почти полностью (впервые за 5 лет), идет на один канал. Но это неправда. На один канал идет гораздо меньше, всего несколько сотен миллионов гривень", - отметила Остапа.

Теги: #реформа #ноту #суспильне #остапа #чернотицкий
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