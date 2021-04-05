Сниженная налоговая ставка в "Дия City" позволит украинским IT-компаниям успешнее конкурировать с иностранными - мнение

Сооснователь украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI) Александр Кохановский заявил, что поддерживает создание специального правового режима для IT-компаний "Дия City".

Как сообщил Кохановский в ходе презентации "Дия City" в понедельник, в его планах - привлечь минимум $100 млн инвестиций в проекты, в которых он задействован, при этом он отметил, что условия "Дия.City" будут означать меньшие риски для иностранных инвесторов.

По его словам, сниженная налоговая ставка, что будет действовать внутри "Дия City", позволит украинским компаниям успешнее конкурировать с иностранными, а усиление законодательства в сфере интеллектуальной собственности улучшит имидж страны в глазах международных инвесторов.

"Наша цель - сделать Киев меккой киберспорта в Европе. И я очень рад, что теперь у нас есть союзник, который позволит ускорить этот процесс в разы", - сказал он в ходе презентации.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев заявил, что надеется на принятие законодательной базы для запуска специального правового режима "Дия City" до середины лета.

Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает, что налоговая система для компаний в режиме "Дия City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз.

По словам Федорова, благодаря "Дия City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд, количество рабочих мест в данной отрасли планируется увеличить до 450 тыс.