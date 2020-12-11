Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение "112 Украина" за показ российского анимационного фильма

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 10 декабря объявил предупреждение телеканалу "112 Украина" (ООО "ТРК "112 ТВ") за показ российского анимационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, по результатам внеплановой выездной проверки Национальный совет объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства.

Производитель указанного анимационного фильма - Россия, компания "КиноАтис", фонд преподобного Серафима Саровского, режиссер - Сергей Антонов. Фильм озвучивался при участии российского актера Александра Михайлова (озвучивал роль главного героя), фамилия которого внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Фильм не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования.

За показ указанного фильма госрегулятор объявил телеканалу предупреждение и указал на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем.

Регулятор также объявил предупреждение телеканалу "Z ZIK" по результатам внеплановой проверки по факту неразмещения в эфире телеканала информации о дне памяти - 75 годовщины начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.