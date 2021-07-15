Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал "1+1" за трансляцию сериала "Кухня" на русском

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРК "Студия 1+1" за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня".

Согласно сообщению регулятора на сайте, к лицензиату применена штрафная санкция в размере около 72 тыс. грн, что составляет 5% суммы лицензионного сбора телеканала "1+1".

По результатам внеплановой невыездной проверки по обращению граждан в период с 27 апреля по 5 мая был проведен мониторинг.

По его итогам установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО Keystone Production по заказу ЗАО "YBW Group", 2013 год, РФ) осуществлялась на русском языке с украинскими субтитрами, что является нарушением требований абз. 2 ч. 5 ст. 10 закона "О телевидении и радиовещании".

В течение 30 дней со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении телекомпания должна оплатить штраф в государственный бюджет.