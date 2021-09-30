Нацсовет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365") в связи с тем, что лицензиат не только не устранил нарушения законодательства, зафиксированные регулятором ранее и не уплатил штрафы на сумму в более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения по распространению высказываний, содержащих язык вражды.

Как сообщается на сайте Нацсовета, данное решение принято на заседании в четверг.

Отмечается, что мониторинг вещания за 22 июня 2021 года зафиксировал в эфире лицензиата прямую трансляцию передачи "Важное" (с повторами 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года), где обсуждалась 80-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущими передачи были Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гостем - народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

По данным регулятора, Мураев утверждал, что сейчас идет геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран ЕС.

"Вот несколько цитат из его высказываний: "Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа"; "Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну"; "…Потому что они являются инструментом коллективного запада", - процитировал Нацсовет Мураева.

Регулятор отмечает, что эти и другие высказывания Евгения Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельных лиц, сформировать стереотипный образ стран ЕС и народов, входящих в него, как "исторически латентного врага". При этом ведущие передачи никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования геноцида.

"Зрителям не было предоставлено объяснений и не приведено достоверных фактов. Не было принято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не было подано альтернативной точки зрения по такому чувствительному для национальной безопасности Украины вопросу", - подчеркнули в Нацсовете.

В сообщении говорится, что повторные трансляции передачи были без изменений и модификаций. По мнению регулятора, это указывает на редакционную политику телеканала, которая "парадоксальным образом сходится с пропагандистской позицией страны-агрессора".

Таким образом, Нацсовет признал, что ООО "НАШ 365" нарушил абз. 4 ч. 2 ст. 6, п. а), б) и в) ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Также выявлено разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года.

Кроме того, как отмечено в сообщении, вещатель не выполнил п.6 решения Национального совета от 28 апреля 2021 года № 483, п.1 распоряжения от 30 апреля 2021 года № 17/760 об устранении нарушений законодательства и п. 5 решения от 28 апреля 2021 года № 484, п. 1 распоряжения от 30 апреля 2021 года № 17/759 об устранении нарушений законодательства. Поэтому регулятор, руководствуясь пунктом в) ч. 5 ст. 37 и ч. 13 ст. 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании", обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Помимо этого, Нацсовет рассмотрел также результаты внеплановой невыездной проверки "Макси-ТВ" (ООО "НАША ПРАГА", Киев), где также 22 июня 2021 года было зафиксировано прямую трансляцию этой самой передачи "Важное" с теми же ведущими и гостем студии Евгением Мураев и ее повторы 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года. Регулятор признал, что это юридическое лицо допустил таких же нарушений норм законодательства, как и ООО "НАШ 365".

"Руководствуясь ч. 8 ст. 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет применил к ООО "НАША ПРАГА" санкцию "взыскание штрафа" в сумме 119,5 тыс. грн, что составляет 25% размера лицензионного сбора. Общество должно уплатить эти средства в гобюджет в течение месяца. Также вещателя обязано со дня вступления в силу этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - отметил регулятор.

Кроме того, Нацсовет назначил обоим лицензиатам - ООО "НАШ 365" и ООО "НАША ПРАГА" - внеплановые безвыездные проверки на обращение Уполномоченного по защите государственного языка. Будет проверено, выполняют эти юридические лица, которые транслируют одинаковые передачи, нормы закона Украины "О телевидении и радиовещании" относительно обязательной доли государственной языка в эфире в определенные законом промежутки времени.