Телеком

15:01 08.12.2021

Коломойский вышел из состава набсовета "Студия "1+1"

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Коломойский вышел из состава набсовета "Студия "1+1"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил ряд лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1" в связи с выходом из состава наблюдательного совета бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду.

Как сообщил в ходе заседания Нацсовета член регулятора, ранее в набсовете "ТРК "Студия 1+1" состояли три лица, после выхода Коломойского осталось лишь два представителя.

Как сообщалось, решение о том, что Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1", было принято в декабре 2019 года.

В феврале 2021 года регулятор проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений, поскольку доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности ТРК составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Контролерами Bolvik Ventures LTD являются Игорь Суркис и Оксана Марченко (с долями 33,34%) и Леонид Ашкенази (с долей 33,33%).

Теги: #1_1 #набсовет #выход #коломойский
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