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18:28 05.08.2021

Все радиовещатели Украины придерживаются требований законодательства касательно доли песен на украинском - регулятор

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Все радиовещатели Украины придерживаются требований законодательства касательно доли песен на украинском - регулятор

Зафиксированные мониторингом Национального совета по телевидению и радиовещанию в июле показатели свидетельствуют о том, что все радиовещатели Украины придерживаются требований действующего законодательства (доля украиноязычной песни в эфирах должна превышать 35%, а также не менее чем 60% всех передач должны звучать на украинском).

Согласно обнародованным данным на сайте регулятора в четверг, 100% украиноязычных песен было зафиксировано на радиостанциях "Украинское радио" и "Краина ФМ", 95% - на "Радио "Проминь", 85% - "Радио "Культура", 64% - "Радио НВ".

Самый низкий показатель, однако, превышающий минимальную установленную законом долю, у радио "Шансон" - 39%.

Три радиостанции – "Мелодия", Kiss FM и Ніt FM - распространяют песни, среди которых доля на официальных языках ЕС составляет не менее 60%. Поэтому закон предусматривает для них обязательную долю украиноязычных песен на уровне 25%.

Данные мониторинга засвидетельствовали, что песен на украинском языке в эфире этих радиостанций было 30-31%.

Говоря о языке ведения передач, Нацсовет отмечает, что только на украинском традиционно вещают ведущие радиопрограмм общественного вещателя, "Краины ФМ", "Люкс ФМ". Высокие показатели продемонстрировали также Kiss FM - 93%, "Пятница" - 89%, "Перец ФМ" - 83%.

Наиболее существенные изменения в показателях вещания радиостанций были замечены на радиостанции Ніt FM, у которой на 27% уменьшилась доля ведения программ на государственном языке. Кроме того, уменьшился на 15% объем украиноязычных песен на протяжении одних суток на "Радио "Культура".

Теги: #радио #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #песни #украинский_язык
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