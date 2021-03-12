Телеком

11:20 12.03.2021

Нацсовет по телерадиовещанию назначил предупреждение "Z ZIK", "UΛ: Перший" и еще 4 телеканалам

2 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию назначил предупреждение "Z ZIK", "UΛ: Перший" и еще 4 телеканалам

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил санкцию "объявление предупреждения" шести телеканалам, в том числе "Z ZIK" и "UΛ: Перший".

Регулятор решил назначить предупреждение телерадиокомпании "Новые коммуникации" (Львов, многоканальное вещание, логотип "Z ZIK") за не выполнение требований закона относительно обнародования информации об авторах и производителях передачи-концерта "Белые журавли".

По данным регулятора, 9 мая 2020 года в эфире телеканала "Z ZIK" была зафиксирована трансляция концерта "Белые журавли", посвященного Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, без указания имени автора или авторов, названия и адреса производителя программы. При этом контент произведен компанией "Производство ООО "Фридом" по заказу ОАО "Телекомпания НТВ" (РФ).

"Данный факт указывает на то, что указанная форма трансляции может иметь признаки сокрытия телевизионной продукции "Телекомпании НТВ", к которой Украиной применены санкции", - отмечают в Нацсовете.

Также регулятор применила санкцию "объявление предупреждения" к Национальной общественной ТРК Украины (НОТУ, логотип "UΛ: Перший") за трансляцию рекламы алкоголя с несоблюдением правил рекламной деятельности и спонсорства и невыполнение условий лицензии и программной концепции вещания в части сокращения минимальной доли национального аудиовизуального продукта.

Помимо этого, Нацсовет решил объявить предупреждение ООО "Телеканал "МЕГА" (Киев, логотип "М") за невыполнение условий лицензии и программной концепции вещания и уменьшение доли передач украинского производства, а также обязал устранить нарушения в месячный срок.

Кроме того, по итогам внеплановой невыездной проверки ООО "ТРО "ОРИОН" (Энергодар, логотип EnTV), Нацсовет решил объявить предупреждение вещателю за невыполнение им Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Телеканалу "МТВплюс" (ООО "ТРК "МТВ-ПЛЮС", Мирное) Нацсовет объявил предупреждение за нарушение условий лицензии в части изменения программной концепции вещания и ретрансляцию контента других телеканалов, не предусмотренную программной концепцией.

По результатам внеплановой невыездной проверки ООО "Арс Магна продакшн" (Киев, спутниковый телеканал, логотипы "8 КАНАЛ", "8 CHANNEL"), Нацсовет объявил предупреждение вещателю за несоблюдение программной концепции вещания до фактического получения на то разрешения регулятора.

Теги: #телеканалы #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #предупреждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 11.03.2021
Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

17:23 09.03.2021
Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

19:09 01.03.2021
Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

20:12 26.02.2021
Данилов о новом телеканале "Перший незалежний": если какой-либо телеканал будет нарушать законодательство, он будет попадать под санкции СНБО

Данилов о новом телеканале "Перший незалежний": если какой-либо телеканал будет нарушать законодательство, он будет попадать под санкции СНБО

10:53 21.02.2021
В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

13:33 17.02.2021
Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

10:06 13.02.2021
У журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK забрали аккредитацию для работы в Раде - депутат

У журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK забрали аккредитацию для работы в Раде - депутат

16:04 12.02.2021
Санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" вызвали напряженность среди финансово-промышленных групп Украины – политолог

Санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" вызвали напряженность среди финансово-промышленных групп Украины – политолог

19:33 11.02.2021
Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

11:52 11.02.2021
Более 40% украинцев поддерживают решение о санкциях в отношении трех телеканалов - КМИС

Более 40% украинцев поддерживают решение о санкциях в отношении трех телеканалов - КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Федоров против обязательной регистрации абонентов мобильной связи

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию применил санкции к двум компаниям, вещающим с логотипом "НАШ"

Продажи смартфонов в мире вырастут на 5,5% в 2021 г.

Доходы IT-отрасли в Украине благодаря "Дия City" к 2025 г. могут вырасти до $16,5 млрд - Федоров

Мобильные операторы Украины в феврале подключили к высокоскоростному интернету почти 1,8 тыс. населенных пунктов

"1+1 media" предотвратила нелегальный доступ через ТВ-приставки к VOD-библиотеке и PayТV-контенту украинских компаний

База IoT -клиентов "Vodafone Украина" в 2019-2020гг выросла на 73%

Наука и искусство вместе: STEM is FEM провел научно-художественную выставку

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

МИД запустил проект по продвижению украинских IT-услуг за рубежом

"Укртелеком" предлагает информировать о закупках за средства государственной субвенции на интернетизацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА