Нацсовет по телерадиовещанию назначил предупреждение "Z ZIK", "UΛ: Перший" и еще 4 телеканалам

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил санкцию "объявление предупреждения" шести телеканалам, в том числе "Z ZIK" и "UΛ: Перший".

Регулятор решил назначить предупреждение телерадиокомпании "Новые коммуникации" (Львов, многоканальное вещание, логотип "Z ZIK") за не выполнение требований закона относительно обнародования информации об авторах и производителях передачи-концерта "Белые журавли".

По данным регулятора, 9 мая 2020 года в эфире телеканала "Z ZIK" была зафиксирована трансляция концерта "Белые журавли", посвященного Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, без указания имени автора или авторов, названия и адреса производителя программы. При этом контент произведен компанией "Производство ООО "Фридом" по заказу ОАО "Телекомпания НТВ" (РФ).

"Данный факт указывает на то, что указанная форма трансляции может иметь признаки сокрытия телевизионной продукции "Телекомпании НТВ", к которой Украиной применены санкции", - отмечают в Нацсовете.

Также регулятор применила санкцию "объявление предупреждения" к Национальной общественной ТРК Украины (НОТУ, логотип "UΛ: Перший") за трансляцию рекламы алкоголя с несоблюдением правил рекламной деятельности и спонсорства и невыполнение условий лицензии и программной концепции вещания в части сокращения минимальной доли национального аудиовизуального продукта.

Помимо этого, Нацсовет решил объявить предупреждение ООО "Телеканал "МЕГА" (Киев, логотип "М") за невыполнение условий лицензии и программной концепции вещания и уменьшение доли передач украинского производства, а также обязал устранить нарушения в месячный срок.

Кроме того, по итогам внеплановой невыездной проверки ООО "ТРО "ОРИОН" (Энергодар, логотип EnTV), Нацсовет решил объявить предупреждение вещателю за невыполнение им Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Телеканалу "МТВплюс" (ООО "ТРК "МТВ-ПЛЮС", Мирное) Нацсовет объявил предупреждение за нарушение условий лицензии в части изменения программной концепции вещания и ретрансляцию контента других телеканалов, не предусмотренную программной концепцией.

По результатам внеплановой невыездной проверки ООО "Арс Магна продакшн" (Киев, спутниковый телеканал, логотипы "8 КАНАЛ", "8 CHANNEL"), Нацсовет объявил предупреждение вещателю за несоблюдение программной концепции вещания до фактического получения на то разрешения регулятора.