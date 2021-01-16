Нацсовет по телерадиовещанию отверг упреки канала "Прямой" в предвзятости

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что действует в рамках закона, и отверг упреки в предвзятости.

В заявлении, размещенном на сайте Нацсовета, отмечается, что после предупреждения телеканалу "Прямой" появились сообщения в сюжетах телеканала об "ущемлении патриотического вещателя", а также заявление партии "Европейская солидарность" о "первом шаге к закрытию вещателя".

В связи с этим Нацсовет заявил, что воспринимает это как "попытки влияния на независимый регуляторный орган".

"На упреки относительно политической мотивированности ответим, что на том же заседании телеканал "ZIK" получил предупреждение тоже за обсценную лексику в эфире, а "NewsОne" – внеплановую проверку по материалам с признаками разжигания вражды", - отмечается в сообщении.

В Нацсовете отвергли сообщения о планах "закрыть" тот или иной телеканал. "Подчеркиваем еще раз: Национальный совет как государственный орган действует исключительно в рамках законодательства… Есть два вида санкций, которые по закону Нацсовет применяет за определенные нарушения – штраф или предупреждение. Также регулятор может обратиться в суд относительно аннулирования лицензии, если грубые нарушения имеют систематический характер", - отмечено в заявлении.

14 января Нацсовет вынес предупреждение каналу "Прямой" в связи с высказываниями ведущего программы "Поярков News". Канал обвинил Нацсовет в принятии решений по политическим мотивам.