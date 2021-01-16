Телеком

13:30 16.01.2021

Нацсовет по телерадиовещанию отверг упреки канала "Прямой" в предвзятости

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию отверг упреки канала "Прямой" в предвзятости

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что действует в рамках закона, и отверг упреки в предвзятости.

В заявлении, размещенном на сайте Нацсовета, отмечается, что после предупреждения телеканалу "Прямой" появились сообщения в сюжетах телеканала об "ущемлении патриотического вещателя", а также заявление партии "Европейская солидарность" о "первом шаге к закрытию вещателя".

В связи с этим Нацсовет заявил, что воспринимает это как "попытки влияния на независимый регуляторный орган".

"На упреки относительно политической мотивированности ответим, что на том же заседании телеканал "ZIK" получил предупреждение тоже за обсценную лексику в эфире, а "NewsОne" – внеплановую проверку по материалам с признаками разжигания вражды", - отмечается в сообщении.

В Нацсовете отвергли сообщения о планах "закрыть" тот или иной телеканал. "Подчеркиваем еще раз: Национальный совет как государственный орган действует исключительно в рамках законодательства… Есть два вида санкций, которые по закону Нацсовет применяет за определенные нарушения – штраф или предупреждение. Также регулятор может обратиться в суд относительно аннулирования лицензии, если грубые нарушения имеют систематический характер", - отмечено в заявлении.

14 января Нацсовет вынес предупреждение каналу "Прямой" в связи с высказываниями ведущего программы "Поярков News". Канал обвинил Нацсовет в принятии решений по политическим мотивам.

Теги: #заявление #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #прямой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 13.01.2021
Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

19:10 10.01.2021
"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

08:38 08.01.2021
Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

14:10 06.01.2021
Собрание судей КС было закрытым, по результату принято обнародованное судом заявление - судья Слиденко

Собрание судей КС было закрытым, по результату принято обнародованное судом заявление - судья Слиденко

17:40 05.01.2021
Судьи КС обеспокоены угрозой блокирования работы суда после указа президента об отстранении Тупицкого

Судьи КС обеспокоены угрозой блокирования работы суда после указа президента об отстранении Тупицкого

19:34 13.12.2020
В Украине могут ввести усиленный карантин раньше 8 января при условии стремительного возрастания заболевания коронавирусом

В Украине могут ввести усиленный карантин раньше 8 января при условии стремительного возрастания заболевания коронавирусом

11:40 11.12.2020
Нацсовет по телерадиовещанию создал 44 местных цифровых канала для перехода аналоговых вещателей на цифру

Нацсовет по телерадиовещанию создал 44 местных цифровых канала для перехода аналоговых вещателей на цифру

10:11 11.12.2020
Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение "112 Украина" за показ российского анимационного фильма

Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение "112 Украина" за показ российского анимационного фильма

09:59 09.12.2020
Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

09:40 09.12.2020
Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провайдер Volia с 2021 прекращает трансляцию каналов Discovery, повысит стоимость абонплаты на 15-21%

Мобильная и фиксированная связь в Украине с 2021 подорожает

"Датагруп" покупает Volia

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Cервисы Google не работают по всему миру

ПОСЛЕДНЕЕ

SCOR и CyberCube разрабатывают инструмент управления киберрисками

Покупка Volia не повлияет на позиции "Датагруп" в межоператорском сегменте - СЕО компании

Нацсовет по телерадиовещанию отрицает избирательность своих действий - зампредседателя

Концентрация "Датагруп" 100% Volia приведет к удорожанию телекомуслуг - ИнАУ

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков теле-медиатехники и смартфонов не завозить их из России

Госспецсвязи будет выдавать аккредитацию украинским информсистемам для обработки информации НАТО с ограниченным доступом

STEM is FEM объявил отборочный тур на бесплатный учебный модуль «Computer science»

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА