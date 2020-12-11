Нацсовет по телерадиовещанию создал 44 местных цифровых канала для перехода аналоговых вещателей на цифру

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания создал 44 местных цифровых канала вещания в 17 областях Украины для обеспечения перехода местных телевизионных вещателей на цифровое вещание в стандарте DVB-T2.

Согласно сообщению регулятора на сайте, такое решение было принято на основе полученных от Украинского государственного центра радиочастот заключений и ответов компаний по готовности вещать на этих каналах в цифровом стандарте.

Местные вещатели проинформировали Национальный совет и об определении операторов телекоммуникаций на этих каналах, которые также были утверждены решением регулятора.

"Как известно, из-за введения карантина в связи с пандемией COVID-19 Национальный совет не имеет возможности проводить конкурсы на вещание. В то же время актуальным остается вопрос перехода местных телевизионных медиа, которые до сих пор используют аналоговую технологию вещания, на цифру. Решение Национального совета позволит компаниям - как вещателям, так и операторам коммуникаций - провести техническую разработку и построение каналов вещания", - пояснил госрегулятор.

В дальнейшем операторы телекоммуникаций должны будут проинформировать Нацсовет о готовности канала к внедрению цифрового вещания для проведения лицензирования вещания.