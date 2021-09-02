Ряд украинских СМИ попал под санкции Нацсовета по телерадиовещанию из-за нарушений в эфире

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на ряд украинских телеканалов и радиостанций из-за нарушений, допущенных в их эфире или связанных с нарушением их программной концепции.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, под санкции попали телеканалы "Интер", "НАШ", "МАКСИ-ТВ", а также радиостанция "Радио Класс", в то время, как телеканалы "Донетчина TV", "Исландия", "5 канал" и радиостанция и "Країна ФМ" получили предупреждения.

Так, телеканалу "Интер" назначена очередная внеплановая невыездная проверка из-за демонстрации советских фильмов с участием актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. "За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала транслировались 12 таких фильмов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка будет проводиться в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.

Кроме того, телеканалу "НАШ" могут аннулировать лицензию, поскольку он не устранил ранее обнаруженных нарушений, связанных с расжиганием ненависти в эфире транслируемых телепрограмм.

"Телеканал "НАШ" не устранил нарушений, за которые получил две штрафные санкции, и дальше распространяет в своих программах язык вражды, поэтому регулятор обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", - сообщают в Нацсовете.

Там отмечают, что язык ненависти в эфире телеканала расжигали гости программ, в то время как ведущие не пытались "опровергать или критически отнестись ни к одному высказыванию гостя передачи, тем самым они не обеспечили предоставление объективной и полной информации зрителям".

"Они даже не пытались остановить высказывания, содержащие язык вражды и необъективную информацию. Наоборот они соглашались и провоцировали гостя на подобную риторику… Сотрудники телеканала "НАШ" проигнорировали обязанности и ответственность перед зрителями, перед обществом и не приняли никаких мер чтобы прекратить такие правонарушения во время прямой трансляции. В повторе передача транслировалась без изменений и редакционной модерации, и это имеет признаки умышленного предоставления ложной информации", - подчеркивают в Совете.

Отмечается также, что телеканал "МАКСИ ТВ", который ретранслировал программы телеканала "НАШ", должен будет заплатить более 230 тыс. грн штрафа.

Под санкции регулятора попал и телеканал "Донетчина TV", которому объявлено предупреждение из-за несоблюдения порядка размещения логотипа и данных о производителе программ, программной концепции, а также рекламного законодательства.

Предупреждение от Нацсовета получили также телеканал "ИСЛАНДИЯ", который не вел вещание на выделенных ему спутниковых частотах, "5 канал" и радиостанция "Країна ФМ", которые получили предупреждения из-за нарушений программы вещания в Дни памяти.

Кроме того, регулятор оштрафовал на 1800 грн радиостанцию "Радио Класс" за невыполнение доли песен в эфире, которые исполняются на украинском языке.