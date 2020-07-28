Окружной админсуд открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - сказано в сообщении.

Так, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января 2020 года, которым была назначена внеплановая выездная проверка телеканала.

Как сообщалось, 9 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканалу "Прямой" из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.