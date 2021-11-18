США предупредили экипажи гражданских самолетов об опасности полетов вблизи Аддис-Абебы из-за боев в Эфиопии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распространило предупреждение об опасности полетов в международный аэропорт эфиопской столицы Аддис-Абебы в связи с продолжающимся конфликтом между властями Эфиопии и повстанцами из региона Тыграй, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

В FAA отметили, что пролетающие над регионом самолеты могут "прямым или опосредованным образом подвергнуться огню из наземных или зенитных систем вооружений". В управлении отметили, что повстанцы, вероятно, "располагают разнообразными видами вооружений, способными поражать самолеты, включая реактивные гранатометы, противотанковое оружие, зенитной артиллерией малого калибра, переносными зенитными ракетными комплексами", которые могут доставать до целей на высотах более чем в 7,5 км.

В то же время в FAA отметили, что сообщений о проблемах в воздушном движении в Международный аэропорт Боле в Аддис-Абебе не поступало; также не фиксировались угрозы для гражданской авиации. Однако в управлении пояснили, что, если повстанцы возьмут в кольцо столицу Эфиопии, риск для прибывающих и отбывающих авиарейсов возрастет.

AP напоминает, что аэропорт Аддис-Абебы ранее стал самым загруженным в Африке, а государственная авиакомпания Ethiopian Airlines - самым крупным и эффективным африканским авиаперевозчиком.

Правительство Эфиопии ранее объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать находящееся в их распоряжении оружие и быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными, а с ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт.

Ранее на этой неделе администрация США предупредила американцев в Эфиопии о необходимости немедленно покинуть страну, чтобы не подвергать себя риску оказаться в ловушке, если гражданская война распространится на столицу Аддис-Абебу: при этом повторения кабульской операции по эвакуации не будет.

AP отмечает, что дипломатические попытки урегулировать конфликт в Эфиопии столкнулись с противодействием. Однако накануне президент Кении Ухуру Кениата заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что во время его, Кениаты, встречи в минувшее воскресенье с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом Али премьер говорил о готовности рассмотреть ряд вариантов для снижения напряженности в стране.