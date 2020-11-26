"1+1 media" с 27 ноября закрывает "Телекритику" из-за коронакризиса

Медиахолдинг "1+1 медиа" закрывает интернет-издание "Телекритика", сообщается на сайте издания в четверг.

"26 ноября 2020 года станет последним днем функционирования интернет-издания (...) Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа "1+1 media" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов", - отмечается в сообщении.

"Телекритика" - нишевое интернет-издание о жизни украинской медиасферы, ориентированное преимущественно на профессиональную среду.

Как отмечают в "1+1 media", с 2001 года проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

"Наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин "Телекритика" не смогла войти в этот список", - заявил генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Он также поблагодарил команду издания за добросовестный труд, честность и принципиальность, благодаря которой издание пользовалось авторитетом на рынке.

Медиахолдинг "1+1 медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production.

Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.