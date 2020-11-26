Телеком

13:09 26.11.2020

"1+1 media" с 27 ноября закрывает "Телекритику" из-за коронакризиса

2 мин читать
"1+1 media" с 27 ноября закрывает "Телекритику" из-за коронакризиса

Медиахолдинг "1+1 медиа" закрывает интернет-издание "Телекритика", сообщается на сайте издания в четверг.

"26 ноября 2020 года станет последним днем функционирования интернет-издания (...) Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа "1+1 media" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов", - отмечается в сообщении.

"Телекритика" - нишевое интернет-издание о жизни украинской медиасферы, ориентированное преимущественно на профессиональную среду.

Как отмечают в "1+1 media", с 2001 года проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

"Наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин "Телекритика" не смогла войти в этот список", - заявил генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Он также поблагодарил команду издания за добросовестный труд, честность и принципиальность, благодаря которой издание пользовалось авторитетом на рынке.

Медиахолдинг "1+1 медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production.

Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.

 

Теги: #1_1_медиа #телекритика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 27.02.2020
Обыск СБУ в доме журналиста телеканала "1 +1", признан незаконным

Обыск СБУ в доме журналиста телеканала "1 +1", признан незаконным

17:14 06.02.2020
СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

15:48 06.02.2020
"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

17:38 09.01.2020
"1+1 media" в 2019г инициировала 22 уголовных производств в связи с пиратством

"1+1 media" в 2019г инициировала 22 уголовных производств в связи с пиратством

10:16 20.12.2019
Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

18:49 24.09.2019
Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

18:32 27.08.2019
"1+1 media" оценивает потери медиарынка в 2019 г. от пиратства и низкого ARPU в 4 млрд грн

"1+1 media" оценивает потери медиарынка в 2019 г. от пиратства и низкого ARPU в 4 млрд грн

18:24 27.08.2019
"1+1 media" после кодирования спутникового сигнала отмаркирует свои каналы в Т2

"1+1 media" после кодирования спутникового сигнала отмаркирует свои каналы в Т2

17:54 27.08.2019
"1+1 media" расширит сотрудничество с FILM.UA Group и VIMN

"1+1 media" расширит сотрудничество с FILM.UA Group и VIMN

16:22 29.03.2019
Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

"Фокстрот" подключился к опции для оплаты клиентами товаров с помощью чат-бота в Viber

Google может впервые соединить Сауд.Аравию и Израиль магистральной ВОЛС

Украинец создал современные мобильные приложения для неслышащих и слабослышащих

Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

"Киевстар" просит Минцифры поспособствовать работе операторской розницы и партнеров во время второго локдауна

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

lifecell до конца 2020г планирует запустить 4G в диапазоне 900 МГц еще в 800 населенных пунктах

Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА