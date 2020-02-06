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15:48 06.02.2020

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

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"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

Группа "1+1 медиа" в открытом письме обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой обратить внимание на "беспрецедентные действия" СБУ во время досудебного расследования.

"Открытое письмо с подписью председателя правления компании Ярослава Пахольчука также направлено дипломатическим представительствам и представительствам международных организаций в Украине с просьбой предоставить внимание этой ситуации и не допустить прямого посягательства на свободу слова, которая предусмотрена ст.34 Конституции Украины", - говорится в письме, опубликованном на сайте "1+1 медиа" в четверг.

Также группа обращается к главе парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, главе комитета по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу и первому заместителю главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольге Герасимьюк.

В письме указывается, что в ходе обыска в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона.

Так, в "1+1 медиа" убеждены, что действия СБУ относительно обыска журналистов противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности, согласно которым любые государственные органы и их должностные лица обязаны при исполнении своих служебных полномочий избегать демонстрации собственных политических убеждений.

В письме подчеркивается, что при сложившихся обстоятельствах действия СБУ не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ.

"Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", - подытожили в открытом письме.

Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.

Вместе с тем в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи якобы "слил" журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др.

Теги: #1_1_медиа #зеленский #давление #1_1_media #обыски
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