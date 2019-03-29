Политика

16:22 29.03.2019

Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

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Гендиректор "1+1 медиа" намерен судиться с Порошенко за давление на СМИ

Генеральный директор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко планирует подать иск против президента Украины Петра Порошенко за манипуляции общественным мнением, давление на независимые СМИ.

"Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "плюсах" - запуганы. Буду вам признателен, если приведете примеры. Сейчас, если их не будет, - собираюсь подать против вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, раньше президент просил телеканал поддержать его на выборах в 2014 году, а позже пытался получить контроль над каналом "1+1" –"преимущественно методами давления и шантажа".

А.Ткаченко также выразил сожаление своим коллегам с телеканалов "5 канал" и "ПРЯМОЙ", заявив: редакционная политика негативно повлияла на их работу.

"Хочу вас заверить, реванша возвращения властного контроля над СМИ - не будет", - подытожил свое заявление А.Ткаченко.

Как сообщалось, медиахолдинг "1+1 медиа" в ответ на заявление главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова о намерении кандидата в президенты, действующего главы государства П.Порошенко подать в суд на телеканал "1+1" заявил, что все факты журналистских расследований подкреплены доказательной базой. Группа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке.

П.Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов.

Как заявил ранее А.Герасимов, "Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента".

Штаб П.Порошенко призвал граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения… Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью… Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении А.Герасимова.

Теги: #ткаченко #1_1_медиа #порошенко #украина #суд
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