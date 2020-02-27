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16:38 27.02.2020

Обыск СБУ в доме журналиста телеканала "1 +1", признан незаконным

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Обыск СБУ в доме журналиста телеканала "1 +1", признан незаконным

 Шевченковский районный суд г.Киева признал незаконным проведение обыска в доме и изъятие имущества у журналиста телеканала "1 +1" Дениса Данько, сообщает пресс-служба группы "1+1 медиа" в четверг.

"Сегодня, 27 февраля 2020 года, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г.Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста", - сказано в сообщении.

Так, решение суда подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой "1+1 медиа" о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ.

Также отмечается, что заседание судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обысков и возвращения изъятых в компании системных блоков был повторно назначен на 4 марта.

"Подчеркиваем, что "1+1 медиа" продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников и информировать общественность о дальнейшем ходе событий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

Группа "1+1 медиа" в открытом письме обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой обратить внимание на "беспрецедентные действия" СБУ во время досудебного расследования.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.

Вместе с тем в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи якобы "слил" журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др.

Теги: #обыск #1_1_медиа #журналист
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