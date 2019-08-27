"1+1 media" после кодирования спутникового сигнала отмаркирует свои каналы в Т2

Медиагруппа "1+1 media" намерена маркировать телеканалы "1+1", "2+2" и "ТЕТ", которые будут транслироваться в эфире цифровой сети Т2 ("Зеонбуд") после кодирования спутникового сигнала, сообщил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания "1+1 media" Андрей Мальчевский журналистам во вторник.

"Сейчас все наши каналы открыты. Соответственно, очень тяжело понять, откуда берется сигнал, и какие-то мелкие сети, не являющиеся лицензиатами, еще могут его транслировать, хотя мы стараемся все это мониторить и перекрывать такие возможности", - отметил он.

По словам Мальчевского, после запуска кодирования спутникового сигнала практически исчезнет возможность его ретрансляции откуда-либо кроме цифровой сети Т2.

"В октябре мы для наших каналов, находящихся в Т2 – "1+1", "2+2" и "ТЕТ" – запускаем watermarking. Это будет метка сигнала Т2. И, соответственно, если какой-то провайдер незаконно транслирует наши каналы – можно будет увидеть метку и очень четко идентифицировать, откуда берется сигнал", - подчеркнул он.

Мальчевский также сообщил, что большинство крупных кодшеринговых серверов стоят за границей и это очень серьезный бизнес.

В настоящее время в Украине, по данным "1+1 media", около 1,5 млн абонентов платит за использование линейных пиратских сервисов – кодшеринга или стриминга.