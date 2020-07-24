Медицина

10:37 24.07.2020

Минздрав намерен за 2,5 года полностью внедрить 2Д-кодирование лексредств в Украине

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Минздрав намерен за 2,5 года полностью внедрить 2Д-кодирование лексредств в Украине

Министерство здравоохранения намерено за 2-2,5 года полностью внедрить 2Д-кодирование (специальная маркировка упаковок для предотвращения фальсификации – ИФ) лекарственных средств в Украине, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера я провел встречу с представителями ведущих фармкомпаний Украины. Целью встречи было обсудить план действий в министерстве относительно фармрынка. Первое, что мы проговорили, это внедрение 2Д-кодирования всех лексредств, которые используются в Украине. Когда это будет внедрено, количество фальсифицированных лексредств в аптеках будет сокращено практически до нуля. Мы считаем, что за 2-2,5 года мы полностью сможем перейти на 2Д-кодирование. Мы будем переходить постепенно: сначала переведем на 2Д-кодирование все лексредства по программе реимбурсации, после этого все импортные", - сказал он.

По словам министра, также планируется полностью перейти на электронные рецепты.

"Е-рецепт сейчас используется в программе "Доступные лекарства". Мы считаем, что электронный рецепт необходимо максимально расширить в нашей стране, в том числе постепенно избавиться от бумажных рецептов, чтобы лекрсредства отпускались исключительно по рецептам, которые можно контролировать. Также это имеет и экономичный эффект, в таком случае мы предусматриваем снижение цен на лекарства. В е-рецепте записывается действующее вещество, а в аптеке вы можете выбрать подходящий по цене препарат", - сказал Степанов.

Теги: #лекарства #кодирование #степанов #минздрав
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