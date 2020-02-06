СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

Служба безопасности Украины отрицает нарушения уголовного процессуального законодательства во время обысков в редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media".

Также пресс-центр СБУ заявляет, что обыски проводились только на рабочих местах отдельных журналистов, полный обыск офиса не проводился.

"Обыски прошли только на рабочих местах отдельных журналистов. Это законный способ получения доказательств во время расследования преступлений. В данной ситуации невозможно было получить доказательства через проведение других следственных действий. Следователи СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства, на основании постановления следственного судьи", - указывается в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Facebook.

В сообщении также отмечается, что обыски никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. Таким образом, действия следователей не могут расцениваться как давление на свободу слова.

Также в СБУ опровергают сообщения о том, что журналистов обвиняют в записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

"Устанавливается причастность разных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Продолжается досудебное расследование. …Следственные действия проводились в отношении отдельных министров правительства, представителей Национального банка, правоохранительных органов и других лиц", - сообщает спецслужба.

По итогам обыска были изъяты компьютеры журналистов. Их планируют детально изучить и провести экспертизы для обнаружения вероятно удаленной информации.

Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.