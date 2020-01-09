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17:38 09.01.2020

"1+1 media" в 2019г инициировала 22 уголовных производств в связи с пиратством

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"1+1 media" в 2019г инициировала 22 уголовных производств в связи с пиратством

 Медиагруппа "1+1 media" в 2019 году в рамках борьбы с пиратством инициировала открытие 22 криминальных производств, по которым было проведено восемь экспертных исследований, 14 санкционированных обысков, уведомлены о подозрении шесть лиц, направлено четыре обвинительных акта к рассмотрению в суде по итогам досудебного расследования.

Как сообщается на сайте группы, общее текущее количество уголовных производств в отношении нарушителей, открытых по заявлениям группы, уже превысило 50. За 2019 год в результате мирного урегулирования спора "1+1 media" заключила 10 соглашений с провайдерами программных услуг-нарушителями.

"Уже много лет "1+1 media" активно борется с нелегальным потреблением контента. Достижения в 2019 году в этом направлении демонстрируют положительную динамику в привлечении к ответственности физических лиц, предприятий и стримингових веб-сайтов, которые транслировали телеканалы группы, не уплачивая за это деньги, и фактически занимались незаконным распространением телевизионного контента. Уверен: эти цифры станут предупредительными для тех, кто в будущем планирует выбрать для себя нелегальный способ использования контента правообладателей", - цитирует пресс-служба группы генерального директора "1+1 media" Ярослава Пахольчука.

Как отмечается в сообщении, юристы холдинга в 2019 году направили 62 претензии правонарушителям, совместно с работниками департамента киберполиции Нацполиции Украины провели 12 фиксаций нарушений прав интеллектуальной собственности, подали девять заявлений о нарушениях, связанных с деятельностью "кардшарингових" сервисов.

"Мы всегда готовы к диалогу и мирному урегулированию любых споров к моменту открытия уголовного производства. Именно поэтому осуществляем постоянный мониторинг нарушений и ведем активную претензионную деятельность. Но если нарушители не реагируют на наши обращения, за работу берутся адвокаты. Уверены: привлечение преступников к уголовной ответственности является наиболее действенным способом защиты своих прав, что, несмотря на длительный процесс, не позволяет избегать наказания. Сейчас наши гражданские иски в рамках уголовных производств уже достигают миллионов гривень", - сказал директор по GR группы "1+1 media" Вячеслав Миенко.

По его словам, в 2020 году в особом фокусе внимания медиахолдинга будет "кардшаринг". Кроме того, планируется инициировать ряд изменений в законодательство по упрощению процедуры привлечения преступников к ответственности и ее усиление за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Теги: #1_1_медиа #производство #пиратство
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