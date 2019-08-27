Телеком

18:32 27.08.2019

"1+1 media" оценивает потери медиарынка в 2019 г. от пиратства и низкого ARPU в 4 млрд грн

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"1+1 media" оценивает потери медиарынка в 2019 г. от пиратства и низкого ARPU в 4 млрд грн

Медиагруппа "1+1 media" оценивает потери украинского медиарынка от пиратства и низкого ARPU (средний доход с одного абонента в месяц, 84 грн) за 2019 год в 4 млрд грн.

Об этом сообщил член правления группы "1+1 медиа", глава подразделения Shared Services Ярослав Пахольчук во время пресс-конференции в Киеве во втортник, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Украине немногим около 4,7 млн домохозяйств официально платят за телевидение. А после кодирования, при условии стабильной политической ситуации их количество существенно вырастет – на 2 млн домохозяйств", - отметил он.

По его словам, экономически обоснованная ARPU ТВ-услуг – 120 грн.

Согласно данным, презентованным "1+1 медиа", в 2018 году доходы операторов от ТВ-трансляций составили 3,9 млрд грн при 4,7 млн платных домохозяйств (средний ARPU - 69 грн) на рынке Украины. Из этой суммы 700 млн грн составили отчисления на контент (18% общей суммы), из которых 439 млн грн - международным телеканалам, 219 млн грн – медиагруппам и 49 млн грн - другим производителям контента.

Планируется, что по итогам 2021 года доходы операторов от ТВ-трансляций на рынке Украины могут составить 9,5 млрд грн при 6,7 млн платных домохозяйств (средний ARPU - 125 грн).

Из этой суммы 2,1 млрд грн могут составить отчисления на контент, из которых 1,145 млрд грн - отчисления украинским медиагруппам, 578 млн грн - международным телеканалам и 62 млн грн - другим производителям контента.

По словам Пахольчука, по итогам 2019 года медиагруппа ожидает увеличение количества платных домохозяйств на ТВ-рынке Украины до 4,7 млн, рост доходов операторов до 4,7 млрд грн, увеличение отчислений за контент до 950 млн грн (в том числе 481 млн грн международным телеканалам, 422 млн грн медиагруппам и 49 млн грн другим производителям контента).

Медиахолдинг "1+1 медиа" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди" и "Униан-ТВ", "1+1International", информагентство "УНИАН", а также группу интернет-сайтов, имеет собственный производственный департамент, VOD-платформу 1+1 video и школу Media&Production.

Теги: #1_1_медиа #медиарынок #пиратство
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