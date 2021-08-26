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06:35 26.08.2021

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра, который приносил прибыль более 15 млн грн

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Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра, который приносил прибыль более 15 млн грн

Сотрудники департамента киберполиции заблокировали пиратский онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией, который приносил прибыль более 15 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции в среду.

"Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум аккаунт. По предварительным данным, прибыль фигуранта составляла более 15 млн грн. Сейчас работу пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована", - указано в сообщении.

Как сообщается, 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и предоставлял доступ к просмотру, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей.

Отмечается, что аудитория с премиум аккаунтом, подписка на который стоила 80 грн, составляла более миллиона человек.. Также злоумышленник ежемесячно получал около 100 тыс. грн от рекламы.

"Полиция установила, что сервис является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушение авторских и смежных прав). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Теги: #кинотеатр #онлайн #пиратство
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