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12:49 14.01.2021

Одесские полицейские заблокировали пиратский онлайн-кинотеатр

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Одесские полицейские заблокировали пиратский онлайн-кинотеатр

Правоохранители прекратили противоправную деятельность нелегального "пиратского" онлайн-кинотеатра, действовавшего в Одесской области.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, мужчине, который был администратором пиратского сайта, объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Сотрудники киберполиции и Следственного управления ГУ НП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Было установлено, что за всем этим стоит 58-летний житель Одессы", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушитель с помощью созданного сайта показывал фильмы и телесериалы без разрешения владельцев и тем самым нанес им ущерб на сумму более чем 1 млн грн.

По месту жительства 58-летнего мужчины было проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и оборудование, которое направили на экспертизу, а работу онлайн-кинотеатра заблокировали.

После проведения необходимых следственных действий и поступления заключений экспертиз правоохранители сообщили одесситу о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, и направили материалы дела в суд.

Теги: #кинотеатр #одесса #пиратство
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