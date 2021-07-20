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19:04 20.07.2021

В Украине впервые гражданину сообщили о подозрении в пиратстве

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В Украине впервые гражданину сообщили о подозрении в пиратстве

Правоохранители сообщили гражданину Украины о подозрении по факту захвата судна в Индийском океане, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства. При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств", - указывается в сообщении.

Также злоумышленник с целью создания психологического давления на капитана и членов экипажа и для подтверждения реальности своих намерений продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования злоумышленника передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать гражданину Украины $6 тыс. в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

Мужчине инкриминируется ст. 446 (пиратство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыск по месту жительства гражданина. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Теги: #подозрение #пиратство
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