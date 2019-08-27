Телеком

17:54 27.08.2019

"1+1 media" расширит сотрудничество с FILM.UA Group и VIMN

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"1+1 media" расширит сотрудничество с FILM.UA Group и VIMN

 Медиагруппа "1+1 медиа" добавит в дистрибуционное портфолио еще два телеканала FILM.UA Group.

Об этом сообщил член правления группы "1+1 медиа", глава подразделения Shared Services Ярослав Пахольчук во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности, планируется запуск и дистрибуция нового кулинарно-развлекательного канала "Кус-кус" (сентябрь 2019 года), а также телеканала FILMUADrama (с 2020 года). Согласован также новый долгосрочный контракт на дистрибуцию каналов Bolt и "36,6 TV".

Кроме того, Пахольчук добавил, что "1+1 медиа" намерена развивать сотрудничество и с мировой медиакомпанией Viacom International Media Networks (VIMN). В частности, в октябре 2019 года планируется запуск двух новых телеканалов, а также запуск HD-версии телеканала Spike.

Помимо этого, 1+1 media согласовала с VIMN новый долгосрочный контракт на эксклюзивную дистрибуцию в Украине телеканалов: MTV, MTV Hits, MTV Dance, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Comedy, Nick Jr., Spike, VH-1, Nickelodeon.

Пахольчук также отметил, что медиагруппа "1+1 медиа" в январе 2020 года запустит в коммерческую эксплуатацию HD-версии трех своих каналов: "1+1", "2+2" и "ТЕТ".

Он подчеркнул, что HD-версии телеканалов группы будут доступны только для платного телевидения - в "Зеонбуде" HD-качества не будет. В то же время, группа не планирует монетизировать HD-версии отдельно от своего основного продукта.

По словам Пахольчука, инвестиции медиагруппы в переход к HD-вещанию составили "сотни тысяч долларов".

"Только за спутниковую ретрансляцию HD канала в год придется платить около $400 тыс. в год, что в 3-4 раза больше, чем при трансляции SD-версии", - отметил член правления группы "1+1 медиа".

Как сообщалось, медиагруппа "1+1 media" начала реализацию проекта по обеспечению провайдеров, имеющих действующие соглашения на ретрансляцию телеканалов группы, специальными устройствами декодирования спутникового сигнала - САМ-модулями Verimatrix.

Теги: #телеканалы #1_1_медиа
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