Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

Заместитель директора департамента новостей медиагруппы "1+1" по новым медиа Катерина Коберник, возглавившая сайт ТСН.ua после ухода в 2013 году из "Forbes Украина" (купленного бизнесменом Сергеем Курченко у Бориса Ложкина в составе "Украинского медиа холдинга"), во вторник уволена из ТСН.ua по сокращению штата.

"Нет, это не из-за плохих показателей - с начала года сайт едва не каждый месяц бил свои же рекорды и достиг исторического максимума в 7,3 млн уников в месяц. Проблема в давнем конфликте с бывшим гендиректором 1+1 Ткаченко (руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко – ИФ)", – написала Коберник в Facebook.

"Решение приняли, когда он был актуальным. Конфликт и управленческий, и этический", – добавила журналист.

Она заявила, что в годы ее руководства сайт был независимым и под гарантиями редакционного соглашения с акционером Игорем Коломойским писал то, что считала правильным редакция, а не Ткаченко или Коломойский.

"После моего ухода это соглашение утратило силу. У сайта сейчас непростые времена. Я очень надеюсь, что вопреки всему, появится новое соглашение, что найдется человек, который сможет каждый день отстаивать то, что в нем написано - это сложно", – написала Коберник.

Она сообщила, что уходит в интернет-медиа theБабель, которое также финансирует Коломойский, где с момента его запуска год назад была шеф-редактором.

"С нами не хочет общаться часть команды власти? Главное, что мы хотим и будем о ней писать", – отметила в завершение Коберник.

Коломойский в середине сентября в кулуарах форума YES в ходе общения с журналистами заявил, что все его медиа-проекты убыточны и он рассматривает их финансовую поддержку как филантропию. Он также сообщил, что рассматривает возможность стать гендиректором "1+1", так как любая другая кандидатура будет вызывать ревность у ушедшего в Раду Ткаченко.