Сборная Украины перед началом Евро-2020 проведет спарринги с Кипром, Северной Ирландией и Израиля

Сборная Украины по футболу перед стартом чемпионата Европы 2020 года проведет контрольные встречи с командами Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

"Есть договоренность о том, что 26 мая мы сыграем со сборной Кипра; 2 июня - принципиальный матч с Северной Ирландией; 7 июня - заключительная игра накануне Евро со сборной Израиля", - написал на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

С Кипром Украина должна сыграть в Харькове, с Северной Ирландией – в Киеве и с Израилем – во Львове.