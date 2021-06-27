Спорт

00:18 27.06.2021

Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020

Футболисты сборной Дании одержали крупную победу над соперниками из Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0 в пользу датской команды. Победу Дании принес дубль Каспера Дольберга, который забил на 27-й и 48-й минутах; а также голы Йоакима Меле (88) и Мартина Брейтуэйта (90+6).

На 90-й минуте валлиец Гарри Уилсон был удален за грубую игру.

Дания в 1/4 финала встретится с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии, которые сыграют в Будапеште 27 июня. Четвертьфинальная встреча пройдет 3 июля в Баку.

На групповом этапе датчане были соперниками сборной России. В личной встрече Дания обыграла россиян со счетом 4:1, благодаря чему смогла выйти в плей-офф.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Теги: #дания #евро_2020 #футбол
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