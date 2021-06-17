Чемпионат Европы по футболу – 2020: Сборная Украины победила Северную Македонию в матче ЧЕ

Сборная Украины по футболу в четверг нанесла поражение команде Северной Македонии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 29-й минуте игры, прошедшей в Бухаресте, украинцы вышли вперед благодаря голу Андрея Ярмоленко, на 34-й минуте счет удвоил Роман Яремчук. На 57-й минуте македонец Эгзиян Алиоски бил пенальти, но его удар отразил вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Но Алиоски поразил ворота, ударив по отскочившему к нему мячу. На 84-й минуте право пробить пенальти получила сборная Украины, но Руслан Малиновский не смог переиграть македонского голкипера Столе Димитриевски.

Сборная Украины набрала 3 очка, столько же имеют два других участника группы С Нидерланды и Австрия. Эти команды сыграют позднее в четверг. Северная Македония очков пока не набрала.