В ВОЗ призывают принимающие матчи Евро-2020 города тщательней отслеживать ситуацию с COVID-19

В европейском подразделении ВОЗ заявили, что города, принимающие матчи Евро-2020, должны лучше отслеживать передвижения болельщиков, в том числе, когда они прибывают и уезжают со стадиона.

"Нам нужно смотреть не только на сами стадионы (как там соблюдают ограничительные меры - ИФ)", - сказала старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд, чьи слова приводят западные СМИ.

"Мы должны следить за тем, как люди приходят на стадион, приезжают ли они в переполненных автобусах, соблюдают ли индивидуальные меры предосторожности", - пояснила она.

Она также добавила, что важно следить за тем, как болельщики ведут себя после матчей, например - собираются ли в переполненных барах.

"Если это происходит, то появляются случаи заражения", - указала Смолвуд.

При этом, региональный директор европейского подразделения ВОЗ Ганс Клюге на вопрос о том, не является ли Евро-2020 существенным источником распространения коронавируса, ответил: "Надеюсь, что нет... Но исключать этого нельзя".

По данным западных СМИ, сотни случаев заражения выявлены среди тех, кто посещал матчи Евро-2020. В частности, у шотландцев - по возвращении из Лондона, а у финнов - по возвращении из Санкт-Петербурга.