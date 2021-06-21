Сборная Украины проиграла сборной Австрии со счетом 0:1 в матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу в понедельник понесла поражение перед командой Австрии со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата Европы-2020.

Согласно трансляции матча, на 21-й минуте сборная Австрии повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.

Николай Шапаренко ударом попытался атаковать, однако его отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.

Вместе с тем, у австрийцев были два момента для увеличения счета. В частности, Марко Арнаутович сперва не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма футболист сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.

Во втором тайме существенных изменений в игре не произошло. Австрия контролировала игру, едва не забив в свои ворота. До конца тайма австрийцы потеряли несколько моментов для удвоения результата. В одном случае Бущан совершил сейв после удара Штефана Лянйера, в другом ошибся Арнаутович.

В целом, Австрия играла по счету и не дала шансов Украине отыграться на положительный результат.

В итоге со счетом 0:1 Украина потеряла вторую позицию в группе, спустившись на третью. У команды Андрея Шевченко 4:5 соотношение забитых и пропущенных голов, что затрудняет шансы попасть в плей-офф из-за рейтинга третьих команд. Итоговая ситуация в рейтинге станет известна 23 июня вечером.