Спорт

10:15 27.06.2021

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

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Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

Сборная Италии одержала победу над соперниками из Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Матч, проходивший в Лондоне, завершился со счетом 2:1. Команды не смогли забить мячей в основное время, в овертайме сильнее оказались итальянцы.

Победу сборной Италии принесли голы Федерико Кьезы (95-я минута) и Маттео Пессины (105). Нападающий сборной Австрии Саша Калайджич сумел отыграть один мяч, точно пробив головой на 114-й минуте.

На 67-й минуте австриец Марко Арнаутович поразил ворота итальянцев, однако судья отменил гол после использования системы VAR, которая зафиксировала положение "вне игры".

Соперник итальянцев по 1/4 финала определится в воскресенье в Севилье, где между собой сыграют команды из Бельгии и Португалии. Четвертьфинал пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Теги: #италия #евро_2020 #футбол
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