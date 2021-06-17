Спорт

09:12 17.06.2021

Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв Швейцарию

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Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв Швейцарию

Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над командой из Швейцарии в матче второго тура группового этапа Чемпионата Европы.

Результат игры, проходившей в Риме, - 3:0 в пользу Италии. Итальянцы одержали победу благодаря дублю Мануэля Локателли (26-я и 52-я минуты) и голу Чиро Иммобиле (89). На 20-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол защитника итальянской команды Джорджо Кьеллини.

Благодаря победе Италия вышла в лидеры группы A, набрав 6 очков, и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. На втором месте в группе идет Уэльс (4 очка). Третью строчку занимает Швейцария, имеющая в активе 1 очко. Замыкает таблицу Турция, которая не набрала ни одного очка.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в разных городах. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Теги: #италия #евро_2020 #футбол #плей_офф
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