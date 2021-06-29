Спорт

10:33 29.06.2021

Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией

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Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре выразил поддержку сборной Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - написал Зеленский на телеграмм-канале.

Как сообщалось, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия - Германия, в Глазго - Швеция - Украина.

 

Теги: #зеленский #евро_2020 #футбол
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