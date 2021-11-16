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23:57 16.11.2021

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

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Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в отборе ЧМ-2022

 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в игре с командой Боснии и Герцеговины в отборе чемпионата мира-2022.

"Эти ребята только победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира - 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся… Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в последнем групповом матче квалификации, и получила возможность сыграть в плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Теги: #зеленский #украина #поздравления #сборная_украины
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