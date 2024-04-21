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21:45 21.04.2024

Дніпропетровська область отримає понад 3,2 млрд грн у рамках економічної платформи "Зроблено в Україні" - віцепрем'єр Свириденко

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Дніпропетровська область отримає понад 3,2 млрд грн у рамках економічної платформи "Зроблено в Україні" - віцепрем'єр Свириденко

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що для Дніпропетровської області на цей рік передбачено понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки, повідомляється на сайті президента України в суботу.

На презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" в місті Дніпро за участю президента України Володимира Зеленського вона зазначила, що чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на відповідні програми, тим більше зможуть отримати. За словами Свириденко, їх розподіляють і на вже знайомі бізнесу державну підтримку "5-7-9", гранти на переробку, компенсації та нові програми.

Зеленський подякував підприємцям за те, що, незважаючи на повномасштабну російську агресію, вони залишаються у своєму регіоні, підтримують економіку та забезпечують людей роботою. Він наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури в області.

За словами президента, влада розуміє, що під час війни бізнес перебуває в непростому становищі, тож саме задля його підтримки, вирішення питань та розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу "Зроблено в Україні".

Теги: #дніпро #свириденко

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