Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади становить близько $1 млрд - Шуляк

Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади (Київської обл.) становить приблизно $1 млрд, критичну інфраструктуру вже відновлено повністю, повідомила голова партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"На сьогодні, через два роки після звільнення Ірпеня, там повністю відновлена критична інфраструктура - 37 котелень і 12 каналізаційних насосних станцій. Відновлено соціальну інфраструктуру - 11 амбулаторій і шість установ вторинної медицини. Відновлено 10 шкіл і 12 дитячих садочків, ще один будується", - цитується Шуляк у пресрелізі.

За її словами, відновлено також 501 багатоповерховий будинок, ще 20 зруйнованих багатоповерхівок демонтовано. Ведеться проєктування нових будинків. Шуляк нагадала, що 70% житлового фонду Ірпеня було пошкоджено внаслідок російської агресії.

У планах відновлення ремонт ще 100 багатоповерхівок, центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, міського стадіону та 540 приватних будинків.

Для фінансування процесів відновлення громади було виділено як бюджетні кошти (1,7 млрд грн у межах програми "єВідновлення"), так і кошти інших держпрограм і партнерів (2,2 млрд грн), додала нардепка.

Загальна сума збитків житловій, соціальній та критичній інфраструктурі громади Ірпеня у 2022 році становила близько 25 млрд грн. Було зафіксовано 3247 пошкоджень житлового фонду: пошкоджено або зруйновано 2613 приватних будинків і 515 багатоповерхівок, з яких 25 - зруйновано повністю.