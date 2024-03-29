Регіони

19:07 29.03.2024

Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади становить близько $1 млрд - Шуляк

1 хв читати
Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади становить близько $1 млрд - Шуляк

Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади (Київської обл.) становить приблизно $1 млрд, критичну інфраструктуру вже відновлено повністю, повідомила голова партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"На сьогодні, через два роки після звільнення Ірпеня, там повністю відновлена критична інфраструктура - 37 котелень і 12 каналізаційних насосних станцій. Відновлено соціальну інфраструктуру - 11 амбулаторій і шість установ вторинної медицини. Відновлено 10 шкіл і 12 дитячих садочків, ще один будується", - цитується Шуляк у пресрелізі.

За її словами, відновлено також 501 багатоповерховий будинок, ще 20 зруйнованих багатоповерхівок демонтовано. Ведеться проєктування нових будинків. Шуляк нагадала, що 70% житлового фонду Ірпеня було пошкоджено внаслідок російської агресії.

У планах відновлення ремонт ще 100 багатоповерхівок, центрального будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи, міського стадіону та 540 приватних будинків.

Для фінансування процесів відновлення громади було виділено як бюджетні кошти (1,7 млрд грн у межах програми "єВідновлення"), так і кошти інших держпрограм і партнерів (2,2 млрд грн), додала нардепка.

Загальна сума збитків житловій, соціальній та критичній інфраструктурі громади Ірпеня у 2022 році становила близько 25 млрд грн. Було зафіксовано 3247 пошкоджень житлового фонду: пошкоджено або зруйновано 2613 приватних будинків і 515 багатоповерхівок, з яких 25 - зруйновано повністю.

 

 

Теги: #бюджет #відновлення #ірпінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 26.03.2024
"УЗ" у 2024р. збільшить бюджет держзакупівель до 65 млрд грн - голова правління

"УЗ" у 2024р. збільшить бюджет держзакупівель до 65 млрд грн - голова правління

11:41 24.03.2024
Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ

Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ

01:23 24.03.2024
Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

11:36 23.03.2024
Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

17:47 22.03.2024
У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

16:38 22.03.2024
Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

14:22 20.03.2024
Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

14:14 19.03.2024
Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

14:10 14.03.2024
Обласні центри спрямували з бюджету на ЗСУ 19,5 млрд грн, майже половину з цієї суми дав Київ - КВУ

Обласні центри спрямували з бюджету на ЗСУ 19,5 млрд грн, майже половину з цієї суми дав Київ - КВУ

19:18 11.03.2024
Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Зеленський заявив про наявність істотного обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в рамках програми "Зроблено в Україні"

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, яким продовжать виплату держдопомоги на проживання

У Харківську область прибув Food Train "Укрзалізниці"

15 міськрад обласних центрів України отримали найвищий бал за рівнем відкритості - Рух "Чесно"

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА