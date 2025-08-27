Інтерфакс-Україна
11:51 27.08.2025

DMNTR запрошує: оксамитова осінь стартує на September Fest

1 хв читати

18 вересня зустрічаємо оксамитовий сезон осені разом на September Fest — в арсеналі A-Station від медіагрупи DMNTR

Формат: панелі, дискусії, інтерв'ю, арт інсталяції джаз-фестиваль, концерт та дегустація вин.

September Fest — головний міський урбан фестиваль цієї осені у форматі, схожому на Мюнхенський Октоберфест, де поєднуються архітектура, культура, музика, вино та живе спілкування під відкритим небом.

На заході відбудеться лекція та особиста презентація нового номеру журналу DMNTR з особистою автограф-сесією!

ПРОГРАМА

Серед наших партнерів:
Генеральний Партнер: A-Development, Kreator Bud, RIEL, KAN, Metinvest, BGV development, Intergal Bud, ВіЯр, Saga Development, DIM, UDP, Stolitsa Group, Vlasne misto, ODA development , AVALON, TARYAN GROUP, Sen-Goben, та інші ключові гравці галузі.

📅 18 вересня 2025
📍 A-Station, арт-простір у центрі Києва
⏰ 12:00 – 22:00
👥 Очікується 2500 гостей

Zaha Hadid Architects, Carlo Colombo, A. Kolomeytsev, Y. Chaplynskyi, September Fest, 18.09 Kyiv
Ticket: bit.ly/4lsARe2

Організатор: Медіагрупа DMNTR 
‪+38 044 461 91 28

Теги: #dmntr #медіагрупа_dmntr #september_fest_2025 #septemberfest #київфест #київподії

