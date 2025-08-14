SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві
18 вересня 2025 року в арт-просторі A-Station медіагрупа DMNTR проведе September Fest — масштабну подію, що поєднає архітектуру, культуру, музику, вино та живе спілкування під відкритим небом. Формат фестивалю натхненний атмосферою Мюнхенського Октоберфесту, але адаптований до сучасного українського міського контексту.
Час та місце:
18 вересня 2025 року
A-Station, вул. Князів Острозьких, 8, Київ.
12:00 – 22:00
Очікувана аудиторія — понад 1500 гостей, включаючи представників бізнесу, архітектури, урбаністики та культурної спільноти.
Програма та ключові акценти
Подія об’єднає професійні дискусії, арт-інсталяції, джазовий фестиваль, фешн-показ, концертну програму та гастрономічні дегустації.
Денна частина (12:00–18:00) — серія панельних дискусій, інтерв’ю та публічних розмов з провідними урбаністами, архітекторами, девелоперами та представниками влади. Теми охоплюють відновлення міст, збереження історичної спадщини, інвестиційні стратегії девелоперів, реновацію та планування майбутнього українських урбан-просторів.
Серед тем:
- Міста другого життя: роль головних архітекторів у створенні кращої урбаністики майбутнього.
- Реновація та ревіталізація: інвестиційні стратегії девелоперів.
- Місто в новому форматі: поєднання історичної спадщини та сучасних технологій.
- Без генерального плану, але з майбутнім? Чи можлива ефективна урбаністика без державного стратегічного плану.
Серед запрошених спікерів — Крістос Пассас — Директор Zaha Hadid Architects (Великобританія), Карло Коломбо — Urban Designer Milano, Антон Коломєйцев — Головний архітектор місто Львів, Олександр Свистунов — Головний архітектор місто Київ, Олексій Баранов — Засновник A Development, Ігор Гуда — Засновник Креатор-Буд, Дмитро Васильєв — CEO та головний архітектор компанії «Archimatika», Антон Вергун — Провідний архітектор, партнер студії SHOVK, Дмитро Аранчій — Архітектор, засновник, майстерні Aranchii Architects та інші.
Спеціальний гість: світова зірка урбан-дизайну Карло Коломбо (Італія, Milano), який представить свою авторську презентацію пр новому випкску журналу DMNTR та проведе Персональну автограф сесію для гостей.
Вечірня частина (з 18:00):
- Урочисте відкриття фестивалю (ведучий — Олег Борисов).
- Виступ джаз-квартету Олексія Когана.
- Концерт піаніста та композитора Євгена Хмари.
- Фешн-показ від бренду VOZIANOV.
- Дегустації вин та street-food від Peper's та Creative States.
- Неформальний вечірній нетворкінг з провідними гравцями ринку.
Серед наших партнерів ключові компанії будівельної та девелоперської галузі: A-Development, Kreator Bud, RIEL, KAN, Metinvest, BGV Development, Intergal Bud, ВіЯр, Saga Development, DIM, UDP, Stolitsa Group, Vlasne Misto, ODA Development, Avalon, Taryan Group, Sen-Goben та інші.
Спеціальні події
У межах фестивалю відбудеться презентація нового номера журналу DMNTR з особистою автограф-сесією.
Чому варто відвідати September Fest 2025:
- Безпосереднє спілкування з лідерами індустрії та представниками влади.
- Можливість встановити професійні контакти.
- Презентації та дискусії від провідних архітекторів та девелоперів України.
- Міжнародний гість Carlo Colombo.
- Поєднання професійної програми з атмосферою культурного фестивалю.
Реєстрація обов’язкова: www.ubc-ua.info/september-fest
Організатори: Медіа-група DMNTR — команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії.
Серед ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс «Інтер’єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».
Медіагрупа також видає журнал «DMNTR» та активно розвиває соціальні медіа з інсайтами, новинами й репортажами.
Слідкуйте за нами:
Instagram: https://instagram.com/dom_interior_ukraine
Facebook: https://www.facebook.com/Houseandinterior
Telegram: https://t.me/FormatA1_UUA
Контакти:
Вікторія Білих — директор з розвитку медіагрупи DMNTR, +380672241191
Струков Олександр — координатор проєкту, +380936685220
Соломія Піляк — координаторка проєкту, +380982534867
Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер