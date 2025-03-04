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16:03 04.03.2025

Які вживані автомобілі найчастіше привозять українці з Європи

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Придбання вживаного автомобіля з Європи залишається одним із найпопулярніших варіантів для українських водіїв. Завдяки вигідним цінам, широкому вибору та кращому технічному стану авто, порівняно з внутрішнім ринком, багато українців віддають перевагу імпорту транспорту з Німеччини, Польщі, Литви, Франції та інших європейських країн.

Основні причини популярності європейських авто

Головні фактори, що спонукають українців купувати автомобілі за кордоном:

  • Ціна та якість. У Європі діють суворі стандарти щодо технічного обслуговування авто, тому навіть старі машини мають кращий стан, ніж аналогічні моделі в Україні.

  • Широкий вибір. В Європі доступні різні моделі авто, включаючи рідкісні чи малодоступні в Україні варіанти.

  • Простота розмитнення. Завдяки змінам у законодавстві процес розмитнення став простішим та вигіднішим для українців.

  • Можливість придбання авто з прозорою історією. В Європі діє розвинена система обліку транспортних засобів, що дозволяє перевірити пробіг, сервісну історію та можливі пошкодження авто.

Найпопулярніші бренди та моделі

Серед автомобілів, які найчастіше імпортують в Україну з Європи, лідирують такі бренди:

  • Volkswagen. Найпопулярніші моделі – Passat, Golf, Tiguan. Вони відзначаються надійністю, економічністю та хорошими ходовими характеристиками.

  • Skoda. Octavia та Superb – одні з найзатребуваніших авто завдяки співвідношенню ціни та якості.

  • Audi. Моделі A4, A6, Q5 мають популярність серед тих, хто шукає преміальний сегмент за доступною ціною.

  • BMW. Серії 3 та 5 є найбільш поширеними через динамічні характеристики та високий рівень комфорту.

  • Mercedes-Benz. C-Class та E-Class – вибір для поціновувачів німецької якості та престижу.

  • Renault. Logan та Megane – бюджетні варіанти, які підходять для щоденного використання.

  • Peugeot. 308 та 3008 – моделі, що вирізняються стильним дизайном та економічністю.

  • Ford. Focus та Mondeo – одні з найкращих представників американської марки на європейському ринку.

Найчастіше завезені типи кузова та паливні варіанти

Здебільшого українці віддають перевагу наступним типам кузова:

  • Седани – класичний варіант для міського та міжміського використання.

  • Хетчбеки – компактні та економні авто, ідеальні для міста.

  • Кросовери – універсальні автомобілі, які підходять як для міста, так і для бездоріжжя.

  • Універсали – ідеальний вибір для сімейних подорожей або бізнес-потреб.

Щодо типу пального, то:

  • Дизельні авто залишаються популярними через економічність та великий ресурс двигуна.

  • Бензинові авто купують ті, хто планує встановлення газобалонного обладнання (ГБО).

  • Електромобілі (зокрема, Nissan Leaf, Tesla Model 3) набирають популярність через екологічність та економічність.

Автовикуп у Києві як альтернатива продажу старого авто

Якщо ви хочете придбати автомобіль з Європи, спочатку варто продати своє старе авто. Один із найшвидших способів зробити це – скористатися послугою автовикупу в Києві. Це дозволяє оперативно отримати кошти за своє авто та без затримок придбати новий транспортний засіб.

Сервіс викупу авто в Києві: avtovykup-kiev.com.ua

Головні переваги автовикупу:

  • Швидкість угоди. Гроші можна отримати в той же день.

  • Мінімум бюрократії. Не потрібно займатися продажем через оголошення, зустрічатися з покупцями та витрачати час на оформлення документів.

  • Купівля будь-якого авто. Включаючи биті, після ДТП чи нерозмитнені автомобілі.

Імпорт вживаних автомобілів з Європи продовжує залишатися популярним серед українців. Вибір моделей залежить від бюджету, типу пального та особистих уподобань. Якщо ви плануєте купити авто з-за кордону, варто розглянути продаж свого старого автомобіля через автовикуп у Києві, що допоможе швидко отримати кошти та знайти оптимальний варіант нового транспорту.

Теги: #avtovykup_kievcomua #вживані #авто

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