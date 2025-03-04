Які вживані автомобілі найчастіше привозять українці з Європи

Придбання вживаного автомобіля з Європи залишається одним із найпопулярніших варіантів для українських водіїв. Завдяки вигідним цінам, широкому вибору та кращому технічному стану авто, порівняно з внутрішнім ринком, багато українців віддають перевагу імпорту транспорту з Німеччини, Польщі, Литви, Франції та інших європейських країн.

Основні причини популярності європейських авто

Головні фактори, що спонукають українців купувати автомобілі за кордоном:

Ціна та якість. У Європі діють суворі стандарти щодо технічного обслуговування авто, тому навіть старі машини мають кращий стан, ніж аналогічні моделі в Україні.

Широкий вибір. В Європі доступні різні моделі авто, включаючи рідкісні чи малодоступні в Україні варіанти.

Простота розмитнення. Завдяки змінам у законодавстві процес розмитнення став простішим та вигіднішим для українців.

Можливість придбання авто з прозорою історією. В Європі діє розвинена система обліку транспортних засобів, що дозволяє перевірити пробіг, сервісну історію та можливі пошкодження авто.

Найпопулярніші бренди та моделі

Серед автомобілів, які найчастіше імпортують в Україну з Європи, лідирують такі бренди:

Volkswagen. Найпопулярніші моделі – Passat, Golf, Tiguan. Вони відзначаються надійністю, економічністю та хорошими ходовими характеристиками.

Skoda. Octavia та Superb – одні з найзатребуваніших авто завдяки співвідношенню ціни та якості.

Audi. Моделі A4, A6, Q5 мають популярність серед тих, хто шукає преміальний сегмент за доступною ціною.

BMW. Серії 3 та 5 є найбільш поширеними через динамічні характеристики та високий рівень комфорту.

Mercedes-Benz. C-Class та E-Class – вибір для поціновувачів німецької якості та престижу.

Renault. Logan та Megane – бюджетні варіанти, які підходять для щоденного використання.

Peugeot. 308 та 3008 – моделі, що вирізняються стильним дизайном та економічністю.

Ford. Focus та Mondeo – одні з найкращих представників американської марки на європейському ринку.

Найчастіше завезені типи кузова та паливні варіанти

Здебільшого українці віддають перевагу наступним типам кузова:

Седани – класичний варіант для міського та міжміського використання.

Хетчбеки – компактні та економні авто, ідеальні для міста.

Кросовери – універсальні автомобілі, які підходять як для міста, так і для бездоріжжя.

Універсали – ідеальний вибір для сімейних подорожей або бізнес-потреб.

Щодо типу пального, то:

Дизельні авто залишаються популярними через економічність та великий ресурс двигуна.

Бензинові авто купують ті, хто планує встановлення газобалонного обладнання (ГБО).

Електромобілі (зокрема, Nissan Leaf, Tesla Model 3) набирають популярність через екологічність та економічність.

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Імпорт вживаних автомобілів з Європи продовжує залишатися популярним серед українців. Вибір моделей залежить від бюджету, типу пального та особистих уподобань. Якщо ви плануєте купити авто з-за кордону, варто розглянути продаж свого старого автомобіля через автовикуп у Києві, що допоможе швидко отримати кошти та знайти оптимальний варіант нового транспорту.