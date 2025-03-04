Які вживані автомобілі найчастіше привозять українці з Європи
Придбання вживаного автомобіля з Європи залишається одним із найпопулярніших варіантів для українських водіїв. Завдяки вигідним цінам, широкому вибору та кращому технічному стану авто, порівняно з внутрішнім ринком, багато українців віддають перевагу імпорту транспорту з Німеччини, Польщі, Литви, Франції та інших європейських країн.
Основні причини популярності європейських авто
Головні фактори, що спонукають українців купувати автомобілі за кордоном:
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Ціна та якість. У Європі діють суворі стандарти щодо технічного обслуговування авто, тому навіть старі машини мають кращий стан, ніж аналогічні моделі в Україні.
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Широкий вибір. В Європі доступні різні моделі авто, включаючи рідкісні чи малодоступні в Україні варіанти.
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Простота розмитнення. Завдяки змінам у законодавстві процес розмитнення став простішим та вигіднішим для українців.
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Можливість придбання авто з прозорою історією. В Європі діє розвинена система обліку транспортних засобів, що дозволяє перевірити пробіг, сервісну історію та можливі пошкодження авто.
Найпопулярніші бренди та моделі
Серед автомобілів, які найчастіше імпортують в Україну з Європи, лідирують такі бренди:
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Volkswagen. Найпопулярніші моделі – Passat, Golf, Tiguan. Вони відзначаються надійністю, економічністю та хорошими ходовими характеристиками.
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Skoda. Octavia та Superb – одні з найзатребуваніших авто завдяки співвідношенню ціни та якості.
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Audi. Моделі A4, A6, Q5 мають популярність серед тих, хто шукає преміальний сегмент за доступною ціною.
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BMW. Серії 3 та 5 є найбільш поширеними через динамічні характеристики та високий рівень комфорту.
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Mercedes-Benz. C-Class та E-Class – вибір для поціновувачів німецької якості та престижу.
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Renault. Logan та Megane – бюджетні варіанти, які підходять для щоденного використання.
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Peugeot. 308 та 3008 – моделі, що вирізняються стильним дизайном та економічністю.
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Ford. Focus та Mondeo – одні з найкращих представників американської марки на європейському ринку.
Найчастіше завезені типи кузова та паливні варіанти
Здебільшого українці віддають перевагу наступним типам кузова:
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Седани – класичний варіант для міського та міжміського використання.
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Хетчбеки – компактні та економні авто, ідеальні для міста.
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Кросовери – універсальні автомобілі, які підходять як для міста, так і для бездоріжжя.
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Універсали – ідеальний вибір для сімейних подорожей або бізнес-потреб.
Щодо типу пального, то:
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Дизельні авто залишаються популярними через економічність та великий ресурс двигуна.
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Бензинові авто купують ті, хто планує встановлення газобалонного обладнання (ГБО).
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Електромобілі (зокрема, Nissan Leaf, Tesla Model 3) набирають популярність через екологічність та економічність.
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Купівля будь-якого авто. Включаючи биті, після ДТП чи нерозмитнені автомобілі.
Імпорт вживаних автомобілів з Європи продовжує залишатися популярним серед українців. Вибір моделей залежить від бюджету, типу пального та особистих уподобань. Якщо ви плануєте купити авто з-за кордону, варто розглянути продаж свого старого автомобіля через автовикуп у Києві, що допоможе швидко отримати кошти та знайти оптимальний варіант нового транспорту.