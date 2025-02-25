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11:56 25.02.2025

Доставка шашлику, піци, обідів від М'ясоГор - Київ

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Доставка шашлику по Києву - це досить розповсюджена послуга. Але мало у кого шашлик дійсно смачний, як з кумом на природі. Ні, не з тим, що м’ясо забув, а з тим, що гурман і має свій професійний мангал. Ми намагаємося, щоб шашлик був найсмачнішим у місті Києві - для цього використовуємо тільки фермерське м'ясо, правильні дрова та вугілля, маринад власної розробки - варто просто спробувати і Ви будете замовляти шашлик у нас постійно. Єдина проблема - на свята для всіх не вистачає, тому замовлення приймаємо завчасно. 

Доставка піци - тут ми не можемо конкурувати з мережевими піцеріями, але навіть і не намагаємось. У нас інший підхід - унікальність рецептури, обумовлена тим, що використовуються саме шашличні складові для приготування піц. Тому замовляють піцу у нас ті, хто хоче чогось нестандартного. І варто зазначити, що є стабільний попит на шашличні піци - бо це дійсно смачно. Якщо хочете замовити піцу у Києві, яка буде не схожа ні на яку іншу, то звертайтеся до М’ясоГора. 

Доставка обідів - зробивши акцент на доставці їжі у місті Київ ми не оминули і бізнес сегмент. Тобто, ті хто бажає обідати не просто овочевим супчиком та котлеткою, а смакувати шашличні наїдки з автентичними наваристими супами та вишуканими гарнірами - можуть замовити доставку обідів саме у М’ясоГор. По правому берегу Київа можемо доставляти майже будь де, але все залежить від об’єму замовлення. Індивідуальний підхід. Продумана рецептура. Смакота кожного дня!

Завжди чекаємо на Ваші замовлення у нас на сайті - посилання на розділи можете знайти вище. Працюємо без вихідних. Все можна скуштувати на місці. При самовивозі замовлення - суттєві знижки. І тут ми описали далеко не весь асортимент - просто завітайте та вибирайте, що більше до смаку!

Теги: #доставка #мясогор #шашлик #обіди #піца

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