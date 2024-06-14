Зерно - Свині - М'ясо: ланцюг доданої вартості

12 червня в місті Києві відбувся бізнес-форум "Зерно. Свині. М'ясо - 2024", який об'єднав представників агробізнесу, переробки, постачання, а також сфери фінансів та інвестицій, органів державної влади, експертів та блогерів.

Ми вдячні Збройним силам України за цю можливість!

Дякуємо гостям, учасникам, партнерам та спонсорам Форуму з Київщини, Чернігівщини, Одещини, Миколаївщини, Львова, та Харкова, інших міст та селищ України, які попри нічні обстріли та невпинні нічні повітряні тривоги відвідали бізнес-форум "Зерно. Свині. М'ясо - 2024" та долучились до вирішення надважливих питань, що допомагають бізнесу перейти від протистояння до кооперації, надають нові можливості для масштабування та розвитку цілих галузей економіки України!

Під час Форуму висвітлювались питання, що стримують розвиток ланцюга доданої вартості Зерно - Свині - Мʼясо, проводились активні обговорення, пропонувались рішення та надавались дієві інструменти.

Учасники Форуму дізнались про:

- Важливість розвитку галузей, що створюють додану цінність в економіці України в умовах війни, в умовах блокування експорту сировини, дорогою логістикою при дешевій ціні самої сировини та її мінімальній доданій вартості

- Можливість заміщення експорту зерна експортом м'яса та мʼясних продуктів – товарів з високою доданою вартістю.

- Стан та перспективи розвитку свинарства та м'ясної галузі в Україні під час війни та після її закінчення.

- Наступні етапи реалізації програми "Нове свинарство України", яка передбачає чотирикратне збільшення поголів’я свиней, від 6 до 12 млрд євро доданої вартості.

- Можливість викорінення АЧС в Україні за допомогою вакцинопрофілактики, скасування стемпінг-ауту в промисловому свинарстві та можливість розблокування експорту свинини.

- Створення міжнародного консорціуму для підтримки заходів подолання АЧС в Україні та Європі.

- Адаптацію свинарства в Україні до можливого зниження цін на свиней через перевиробництво при відсутності експорту свинини.

- Інвестиційні можливості для мʼясної галузі, свинарства і аграріїв.

- Новітні та цифрові технології для свинарства та м'ясопереробки.

- Соціальний проект “Сімейні свиноферми”, який допоможе ветеранам війни розпочати успішний бізнес у свинарстві.

- Можливості отримання додаткового фінансування, грантів та залучення інвестицій.

- Підготовку висококваліфікованих кадрів для підприємств м’ясної галузі.

- Реалізацію механізму кооперації виробників і переробників для захисту рентабельності в усьому ланцюгу.

Закликаємо до співпраці задля розвитку України та віримо в українців, які, навіть в найскладніші часи, роблять все можливе для відбудови нашої держави. Тільки разом ми зможемо зробити український агропромисловий комплекс сильнішим, стійкішим та конкурентоздатнішим в глобальному ринку!