V-й МІЖНАРОДНИЙ BIM-ФОРУМ «DIGITAL GOVERNANCE & EDUCATION»

Такого ще не було!

30 травня 2024 року, в UNIT.City, пройде масштабний МІЖНАРОДНИЙ BIM-ФОРУМ В УКРАЇНІ "DIGITAL GOVERNANCE & EDUCATION".

І знаєте що? Запрошено людей, котрі приймають рішення!

Найважливіше – з уповноваженими особами обговоримо поточний стан розгляду законодавчих BIM-ініціатив, впровадження автоматизованої експертизи проектної документації та цифрових дозволів. А також подискутуємо, як Україні швидко освоїти прийоми цифрового урядування.

Діджиталізація – один з ключових інвестиційних факторів розвитку економіки України. Особливо сьогодні, коли стратегія, оптимізація, безпека, швидкість, надійність відіграють визначальну роль в сегментах B2B. Форум познайомить учасників з міжнародним досвідом: особисто від європейських експертів дізнаємося про особливості державного BIM-менеджменту в Європі, його тенденції, успіхи та перспективи. Також топові лідери ринку розповідатимуть про цифрові інструменти, які вони залучають для більш ефективного планування, управління та контролю інвестицій, а також наскільки цифровізація знизила загальні ризики. Зокрема, дізнаємося практичний досвід застосування AI, Collaboration, Robotics, Cost.

Синхронізація різноманітних навчальних програм в єдину освітню карту допоможе посилити ефективність цифрових компетенцій, які необхідні в будівельній професії майбутнього. Тому Форум буде ґрунтовано присвячений темі освіти - третя сесія пройде у форматі EDUCATION SUMMIT. Провідні європейські та українські експерти демонструватимуть найкращі освітні практики. Їхній досвід стане для України основою в розробці національної системи навчання цифровим технологіям.

Що дасть участь у форумі?

Нові знання та контакти, а ще й налаштування на нові контракти.

Актуалізацію ділових зв'язків.

Кейси, реальні проекти, актуальні тренди в майбутньому.

Ефективно проведений час - якісний професійний нетворкінг, включаючи фуршет з експертами та спікерами форуму.

Сильні команди влаштовують сильні події!

Організатори - The WALL Ukraine спільно з EU BIM Task Group.

МІЖНАРОДНИЙ BIM-ФОРУМ В УКРАЇНІ завжди відкривав доступ до інновацій, новітніх технологій, інвестицій, навчання, обміну цінним досвідом. Ці традиції - непорушні, так само, як і ваша участь у головній події з цифровізації будівельної галузі.

ПРОГРАМА ФОРУМУ:

11:30-12:00 Реєстрація та вільне спілкування. КАВА-БРЕЙК

12:00-14:00 Сесія 1. РОЗБЛОКУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ BIM-ІНІЦІАТИВ

Модератор: Геннадій МОЛОДЕЦЬКИЙ, член Правління The WALL UKRAINE, AUTODESK

12:00-12:10 Вступне слово: концепція цифрового урядування в будівництві.

Віталій ГРУСЕВИЧ, Голова Правління The WALL Ukraine

12:15-12:35 Перспектива розгляду та схвалення законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання(ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку” (реєстр. № 6383).

Олена ШУЛЯК, Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (запрошений спікер)

12:40-13:00 Позиція Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо впровадження автоматизованої експертизи проектної документації та цифрової автоматизованої дозвільної системи у будівництві (BIM based).

Наталія КОЗЛОВСЬКА, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (запрошений спікер)

13:05-13:20 Ефективний державний BIM-менеджмент в Європі. Тенденції, успіхи та перспективи. Шлях України.

Jaan SAAR, Амбасадор BIM прориву України на шляху до європейської інтеграції

13:25-13:40 Ліцензування в будівництві: імітація чи розвиток?

Олександр НОВИЦЬКИЙ, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України, Європейський експерт (запрошений спікер)

Європейський експерт

13:45-14:00 Як Україні швидко освоїти прийоми цифрового урядування.

Rick KLOOSTER, Засновник та CCO of Future Insight (NL), Переможець нагород «Технологія» від Building SMART International 2022 та «Найбільш персп. цифрове рішення» від WDBE 2023/ (запрошений спікер)

або

Pieter STAELENS, Офіцер з політики Європейської комісії, Генеральний директорат GROW – екосистема будівництва (запрошений спікер)

14:00-14:30 КАВА-БРЕЙК

14:30-16:45 Сесія 2. AI, Collaboration, Robotics, Cost

Модератор: Віталій МЕЛЬНИК, член Правління The WALL UKRAINE, Віце-президент UDP, керівник напряму інноваційних парків

14:30-14:45 AI на службі у девелопера.

Юліан ЧАПЛІНСЬКИЙ, член Правління The WALL UKRAINE, CEO AVR development

14:50-15:05 Collaboration - кермо сучасного архітектора.

Ганна ІСКІЕРДО, співзасновниця, креативна директорка АІММ-груп

15:10-16:15 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ:

Тренди та секрети поважних вендорів (AI, Collaboration, Robotics, Cost)

Autodesk

Stefan KAUFMANN, Nemetschek

Graphisoft

Trimble

Bentley

Dassault

16:15-16:45 КАВА-БРЕЙК

16:45-19:00 Сесія 3. BIM - EDUCATION SUMMIT

Модератор: Олена БОНДАР, начальник Центру інноваційно- наукового розвитку та співробітництва ДП "НІРІ", доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор

16:45-17:00 Професійне навчання спеціалістів менеджменту процесів.

Eriks VITOLS, Baltic BIM Management

17:05-17:20 Потреби проєктувальників. Фірмовий кейс внутрішнього навчання.

Анна ВАСИЛЕНКО, член Правління The WALL UKRAINE, директор VEC-UA

17:25-17:40 Представлення програм навчання бакалаврів та магістрів.

Prof. Vladimir POPOV, директор Центру будівельної інформації та технологій цифрового моделювання, Вільнюс, Технічний університет імені Гедімаса

17:45-18:00 Презентація нової магістерської програми “BIM Менеджмент та додаткові потреби”.

Представник BRIDGE Проєкт ЕС Ерасмус

18:05-18:20 Колаборація ВИШів, вендорів та бізнесу задля осучаснення освіти в Україні.

Юрій СМІРНОВ, член Правління The WALL UKRAINE

Олександр КАНІВЕЦЬ, член Правління The WALL UKRAINE, фундатор ASKansalting

18:25-18:30 Висновки та Резолюція

18:30-19:30 Нетворкінг, фуршет та невимушене спілкування.

Контакти: +38 (067) 920 82 82; +38 (097) 661 88 45 (Юлія)

Акредитація ЗМІ: [email protected] (Ганна)