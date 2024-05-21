Як часто варто замінювати помпу на бутлі?

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Наливати воду з бутля об’ємом 18,9 л не дуже зручно, розв’язати проблему дуже просто — можна купити помпи для води . Це зручний аксесуар, який спрощує процес подачі води з бутля. У продажі є механічні та електричні моделі, кожен вид має свої переваги та недоліки.

Механічна помпа має просту конструкцію та коштує недорого. Електричні моделі для тих, хто цінує комфорт. Завдяки їм набирати воду можна за лічені секунди, потрібно натиснути лише одну кнопку.

Як і будь-який інший пристрій, помпа для води може вийти з ладу і не працювати нормально. Тому потрібно знати, як часто потрібно міняти помпу, щоб не допустити проблем з набиранням води та не пошкодити обладнання.

На думку фахівців, замінювати помпу варто 1 раз на 6 місяців. Причина проста: конструкція пристрою не дозволить здійснювати обробку всіх внутрішніх частин, які контактують з водою. Обов’язково, як мінімум 1 раз на 3 місяці потрібно проводити профілактичне миття помпи.

Однак частота заміни помпи залежить від особливостей її використання. Адже якщо помпа постійно та інтенсивно використовується, то і зношується вона набагато швидше. Правильне і регулярне очищення, дотримання простих правил експлуатації помпи, збільшать термін її служби, що дозволить уникнути непередбачуваних несправностей.

Що варто врахувати?

Механічна та електрична помпа можуть вийти з ладу у будь-який час. Однак варто звернути увагу на деякі ознаки, які можуть свідчити про несправність:

Дивний шум. Якщо ви включили помпу, і чуєте незнайомий шум, це може свідчити про зношеність механізму.

Низький тиск води. Якщо ви бачите, що тиск води зменшується навіть тоді, коли в бутлі достатньо рідини, це може свідчити про проблеми із механізмом.

Витікання води. Включаєте помпу і бачите підтікання води навколо неї, то скоріш за все її варто замінювати. Однак бувають випадки, коли помпа просто неправильно встановлена.

Несправність під час включення. Якщо після включення, насос не працює нормально, наприклад, швидко вимикається або некоректно запускається, то варто звернутися у сервісний центр або купити нову помпу.

Пошкодження, зношеність механізму. Якщо корпус помпи пошкоджено, є ознаки, що свідчать про зношеність насоса, то все-таки краще замінити обладнання.

Неприємний смак води. Інколи може бути утворення органічних частинок на стінках бутля та у воді. Це ознака, що свідчить про забруднення помпи всередині. В такому випадку варто замінювати не лише помпу, а й бутель з водою.

Якщо ви помітили якісь зміни у роботі помпи, краще звернутися до фахівця з діагностики та ремонту. Використовувати помпу, яка працює з перебоями, ні в якому разі не варто.

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