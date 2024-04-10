Karasik Law Group в Брукліні: еволюція юридичного підходу

Реклама

Бруклін, один з п'яти боро Нью-Йорка, має багату історію, яка починається з поселення індіанців місцевого племені Канарсі. Пізніше сюди прибули голландські колоністи, які назвали цей район "Бруклін", що походить від голландського слова "Breuckelen". У 1664 році Бруклін перейшов під владу англійських колоністів, а в 1898 році був приєднаний до Нью-Йорка як одне з п'яти боро.

Karasik Law Group

Karasik Law Group став визнаним лідером серед юридичних фірм у Брукліні, особливо в справах про автокатастрофи та construction accident lawyers Brooklyn аварії на будівництві. Заснований у цьому районі, фірма відзначається своїм професіоналізмом, високою ефективністю та великим досвідом у розв'язанні складних правових питань.

Типи практики адвокатури

Крім аварій на дорозі car accident lawyer Brooklyn та на будівництві, Karasik Law Group спеціалізується на широкому спектрі інших юридичних питань. До них відносяться справи про:

Працівники компенсації: Допомагаємо працівникам отримати компенсацію за травми, отримані на робочому місці.

Медична малпрактика: Захищаємо права пацієнтів, які постраждали через недбалість медичних працівників.

Сімейне право: Надаємо юридичну підтримку у справах розлучень, усиновлень та інших сімейних питань.

Alexander Karasik: топ-адвокат в галузі

Alexander Karasik, засновник Karasik Law Group, вважається одним з найкращих адвокатів в цій області. Завдяки своєму бездоганному фаховому рівню, глибокому знанню законодавства та вражаючому портфоліо успішних справ, він зарекомендував себе як впливовий та надійний юрист у сфері автокатастроф та аварій на будівництві.

Останні досягнення та визнання

Останні досягнення компанії включають виграш важливих справ у суді, отримання високих компенсацій для клієнтів та позитивні відгуки від задоволених клієнтів.

Рекомендації для постраждалих

Якщо ви потрапили в аварію або стали жертвою будь-яких інших правових порушень, важливо:

Зберігати всі докази і зберігати копії всіх медичних документів та витрат.

Не ухилятися від медичної допомоги та звертатися до лікаря негайно.

Негайно зв'язатися з адвокатом для отримання професійної підтримки та консультації щодо вашої справи.

У разі потреби, негайно зателефонуйте поліції та швидкій допомозі, щоб забезпечити безпеку та медичну допомогу для всіх постраждалих.

Звертайтесь до нас

Телефон: (718) 502-9112

Адреса офісу: 1810 Voorhies Ave #9 Brooklyn, NY 11235

Karasik Law Group завжди готовий надати професійну та компетентну правову допомогу в рішенні вашої справи. Звертайтеся до нас за консультацією та підтримкою в будь-який час.