Як почистити м'які меблі пилососом, не зіпсувавши тканину

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М’які меблі зручні, дарують комфортний відпочинок і створюють затишок у приміщенні. Один недолік — вони порівняно швидко забруднюються, особливо, якщо в оселі проживають діти чи тварини. Звісно, можна регулярно проводити хімічну чистку меблів і килимів, проте якісний функціональний пилосос зробить процедуру значно швидшою та економічною.

Види пристроїв та окремих насадок

Не всі прилади здатні якісно почистити м’які меблі, тож важливо правильно вибрати техніку. Якщо плануєте замінити стару модель, перш ніж купити пилосос, зверніть увагу на ємність для збору пилу. Техніка з мішками дешевша, проте з водними контейнерами — функціональна й легка в обслуговуванні. Прилади з аквафільтром здатні вбирати найменші часточки пилу й алергени, не дають їм потрапити назад у повітря.

Пилосос для вологого прибирання призначений, у тому числі для миття поверхонь. Аби він підходив для чищення м’яких меблів, зверніть увагу на передбачені в наборі насадки:

турбощітка піднімає ворс килимів і дизайнерських пуфів чи крісел зі схожим покриттям;

звичайна насадка для сухого чищення м’яких меблів втягує сміття та пил;

вузький наконечник для щілин допомагає обробляти важкодоступні місця;

насадка для вологого прибирання меблів та килимів здатна замінити хімчистку;

щітка для делікатних поверхонь дає змогу чистити штори, абажур, оббивку меблів із декоративних і витончених тканин (оксамит, плюш).

Для щоденного прибирання шерсті в помешканнях із домашніми улюбленцями варто звернути увагу на спеціалізовані пилососи з особливими насадками та фільтрами.

Тип очищення покриття

Насамперед визначте тип покриття меблів та правила догляду за ним. Найпростіший спосіб — знайти ярлик виробника з рекомендаціями чи спеціальними позначками:

W — можна мити (мікрофібра, велюр);

S — вода протипоказана, лише спеціальний засіб для чищення цього виду матеріалу (замша, нубук, шкіра);

WS — допустимі обидва варіанти (флок);

X — лише сухе оброблення пилососом і професійна хімчистка (гобелен).

Якщо такої підказки не знайшлось, спробуйте звернутися до виробника чи продавця або хоча б самостійно визначити тип тканини.