Пресрелізи

10:46 01.04.2024

Як почистити м'які меблі пилососом, не зіпсувавши тканину

2 хв читати

Реклама

М’які меблі зручні, дарують комфортний відпочинок і створюють затишок у приміщенні. Один недолік — вони порівняно швидко забруднюються, особливо, якщо в оселі проживають діти чи тварини. Звісно, можна регулярно проводити хімічну чистку меблів і килимів, проте якісний функціональний пилосос зробить процедуру значно швидшою та економічною.

8bDbz1-OWpvgY5iSNWkxtnav1ldq2J6DYAC9lwZ85mMS2CIYUzCaT2PtbF1QIDFMx62lbTO2s64ICRqwMp8_GPLRWhLFe_6IZJnk1M_DkRV4NR3_aVKOo49b21Da4Q5V_0IlJnS2UEI-_pgSjjrlygk

Види пристроїв та окремих насадок

Не всі прилади здатні якісно почистити м’які меблі, тож важливо правильно вибрати техніку. Якщо плануєте замінити стару модель, перш ніж купити пилосос, зверніть увагу на ємність для збору пилу. Техніка з мішками дешевша, проте з водними контейнерами — функціональна й легка в обслуговуванні. Прилади з аквафільтром здатні вбирати найменші часточки пилу й алергени, не дають їм потрапити назад у повітря.

Пилосос для вологого прибирання призначений, у тому числі для миття поверхонь. Аби він підходив для чищення м’яких меблів, зверніть увагу на передбачені в наборі насадки:

  • турбощітка піднімає ворс килимів і дизайнерських пуфів чи крісел зі схожим покриттям;
  • звичайна насадка для сухого чищення м’яких меблів втягує сміття та пил;
  • вузький наконечник для щілин допомагає обробляти важкодоступні місця;
  • насадка для вологого прибирання меблів та килимів здатна замінити хімчистку;
  • щітка для делікатних поверхонь дає змогу чистити штори, абажур, оббивку меблів із декоративних і витончених тканин (оксамит, плюш).

Для щоденного прибирання шерсті в помешканнях із домашніми улюбленцями варто звернути увагу на спеціалізовані пилососи з особливими насадками та фільтрами.

2DMz9Lg86-ToOKIELlqXS6cwLjtJ8tq4ruoCrBCUQWWAT48cCjXGjoYomSn-JbnMud-uN19JaGnGHiKZFsV6Hmz-QIlJuDX5-9di_u2GCBz3BrUtOxTCzgzIE0vPQT5ZYAWxC8kt37wt49fLS5n3M5Y

Тип очищення покриття

Насамперед визначте тип покриття меблів та правила догляду за ним. Найпростіший спосіб — знайти ярлик виробника з рекомендаціями чи спеціальними позначками:

  • W — можна мити (мікрофібра, велюр);
  • S — вода протипоказана, лише спеціальний засіб для чищення цього виду матеріалу (замша, нубук, шкіра);
  • WS — допустимі обидва варіанти (флок);
  • X — лише сухе оброблення пилососом і професійна хімчистка (гобелен).

Якщо такої підказки не знайшлось, спробуйте звернутися до виробника чи продавця або хоча б самостійно визначити тип тканини. 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Креми Eucerin - краса та здоров’я вашої шкіри

Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення: результати моніторингу громадської думки

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 01 – 07 квітня

Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

Анатолій Шкрібляк про розширення лінійки каш швидкого приготування ТМ "Добродія"

Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення в Україні: сучасна економічна модель, освіта та житлові умови

АЛЛО передаватиме з кожної онлайн-оплати 100 гривень на медичні інновації в Superhumans Center

Sense SuperApp увійшов у ТОП-5 цифрових банків для бізнесу в регіоні

Чому саме індукція: 5 переваг трендової плити

Найцікавіші, найкреативніші та найоригінальніші подарунки для твоєї коханої жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА