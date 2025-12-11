Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:09 11.12.2025

PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 2025. Люди, які тримають майбутнє

3 хв читати

Коли темпи трансформацій на ринку праці випереджають будь-які прогнози, а економічне відновлення рухається хвилями, одна річ залишається незмінною: люди стають головною стратегічною перевагою бізнесу.

Саме тому наприкінці року українська HR-спільнота збереться на 18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE - подію, де рішення народжуються з діалогу, аналітики та чесних розмов про те, що формує робоче середовище майбутнього.

Поговоримо про дефіцит людського капіталу, виснаження команд та стрімку інтеграцію AI. Подібні зміни вже формують нову архітектуру управління і ставлять перед бізнесом потребу в переосмисленні підходів. Тому фокус конференції зміщується від HR як функції до людини як стратегічного ядра розвитку бізнесу.

 У програмі три тематичні блоки:

  • Реальність на межі: що робити тут і зараз — найгостріші виклики ринку праці, нові моделі взаємодії та рішення для утримання ключових груп.
  • Форсайт і рішення: технології, люди та нова логіка управління — як AI, аналітика й етичні практики рекрутингу змінюють управління командами та формують конкурентну перевагу компаній.
  • Культури майбутнього: гідність, інклюзія, середовища — довгострокові people-стратегії, реінтеграція ветеранів, відповідальне лідерство та архітектура гідності в бізнесі.

 Серед спікерів:

  • Денис Блощинський, Музикант, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів
  • Елла Лібанова, Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень
  • Іван Примаченко, Співзасновник Prometheus
  • Артур Міхно, Співвласник і СEO Work.ua
  • Марина Стародубська, Aвторка книги «Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд»
  • Ольга Горбановська, Виконавча партнерка, керівниця People Advisory Services EY Ukraine
  • Дмитро Шимків, Член наглядових рад Київстар, Helsi, співвласник AeroDrone
  • Євгенія Близнюк, Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research
  • Євген Гетманчук, Експерт з розвитку організаційної гнучкості, психотерапевт, психіатр, медичний психолог
  • Тетяна Білик, Голова Правління МТЦ «Школа медіації»
  • Олена Жильцова, Засновниця «Школи Управлінської Думки»
  • Ольга Чекменьова, Agile-коучиня
  • Катерина Бандуровська, Експертка з питань взаємодії «Бізнес-люди»
  • Юлія Ткачук, Директорка проєктів IREX
  • Юлія Башлакова, Консультантка з питань ментального здоров’я, партнерка "Надійне Майбутнє"
  • Катерина Ясько, Психологиня, фасилітаторка, співзасновниця Амбасади українських сенсів
  • Діна Волинець, Власниця агенції організаційного розвитку через цінності Curly Management Bureau
  • Наталія Теряхіна, HRD Kernel
  • Наталія Олійник, CHRO KASTA, архітекторка організаційних моделей та лідерка AI- і tech-трансформацій
  • Владислава Грабенко, Керівниця L&D Укрнафта
  • Анна Єгорова, Експертка з побудови систем розвитку персоналу, бренду роботодавця та впровадження AI

Конференція стане простором, де аналітика, кейси та стратегічні ідеї перетворюються на зрозумілі рішення для HR-директорів, рекрутерів, L&D та T&D лідерів, власників і керівників бізнесів, фахівців з розвитку команд і всіх, хто працює з людським капіталом.

Подія відбудеться 19 грудня 2025 року у Києві (готель Ramada Encore Kyiv) та онлайн.
400+ учасників
Організатор: KA Group
Титульний партнер: Work.ua | Офіційний партнер: Linkos Group

18’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE -  ключова подія року, де формується нова культура лідерства, що тримає бізнес, команди й майбутнє України.

Звертайтеся для отримання спеціальних пропозицій:

 [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Інтерфакс-Україна – інформаційний партнер

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Moneyveo і Тіна Кароль забезпечили дитячий онкоцентр новим обладнанням

1-й центр рекрутингу ЗСУ оголосив про формування 61-ї Степової бригади

КЕКЦ закликав припинити відстріл диких тварин як метод боротьби зі сказом

Sense Bank додав доступ до рахунків юридичних осіб у застосунок

Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

SHERIFF Demining: рескіл ветеранів у сферу розмінування

Про подання позову проти компаній США за постачання компонентів для російської зброї

Нові виклики та моделі зростання: підсумки XXXІІІ Дня Логіста та DistributionMaster-2025!

Військовий збір: актуальні ставки, приклади розрахунку із зарплати та відповідальність за несплату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА